Энергетика
Аргументы неделиЭксперт оценил падение цен на нефть WTI до отрицательной отметки
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин отреагировал на сообщение о резком падении цены на нефть марки WTI ниже нуля. Отмечается, что стоимость майских фьючерсов упала более, чем на 90% буквально за час.
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Футбол
Уткин объяснил, почему Карпин не возглавит «Локомотив»
Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал слухи о переговорах "Локомотива" и главного тренера "Ростова" Валерия Карпина.
РИА Новости 07:32
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Общество
В Челнах на фабрике «Акульчев» 14 человек заразились коронавирусом
В Набережных Челнах на фабрике «Акульчев» заразились коронавирусом 14 человек, сообщает руководитель Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина.
Казанские ведомости 04:57
Политика
Путин оценил меры по борьбе с коронавирусом в Приморье
Медицинское оборудование для лечения коронавирусных больных может и не потребоваться в большом объеме, но оно должно быть, заявил президент Рф Владимир Путин на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
РИА Новости 07:46
Шоу-бизнес
Фанаты удивились «располневшей» Семенович на самоизоляции
Семенович рассказала, что прикрепила эту фотографию на холодильник, чтобы ограничить себя в приемах еды и не поправиться на самоизоляции.
Pravda.Ru 04:46
Общество
Лукашенко заявил о скором начале восстановления экономики
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мировая экономика начнёт восстанавливаться от последствий пандемии коронавируса в течение ближайшего месяца.
RT на русском 05:03
Авто
Коллекционные «близнецы» Aston Martin получат 600-сильный мотор V12
Оба автомобиля построены на базе версии V12 Vantage S, но его 5,9-литровый 12-цилиндровый мотор выдаёт не 525 л.с. и 620 Нм момента, а около 600 "лошадок".
Тарантас Ньюс 07:46
Энергетика
Саудовская Аравия запаниковала из-за нефти
Королевство запаниковало из-за не имеющего аналогов в истории падения цен на сырье.
Lenta.ru 01:47
Общество
Почти у 100 журналистов в России выявили коронавирус
COVID-19 диагностировали у почти 100 российских журналистов. Об этом сообщил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.
Российская газета 05:40
Игры
Для Xbox One X выпустят аксессуары в стиле Cyberpunk 2077
Компания Microsoft представила бандл Xbox One X с Cyberpunk 2077 и аксессуары к консоли, которые выполнены в стиле игры.
CyberSport.ru вчера в 10:20
Общество
В Республике Алтай из-за коронавируса закрыли район
Как уже сообщал amic.ru, ранее коронавирус был выявлен у двух рабочих, которые вахтовым методом трудились на стройке в Турочакском районе.
АМИТЕЛ 03:54
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
Общество
Москвичей с симптомами ОРВИ обязали соблюдать карантин
В Москве коронавирус диагностировали у 29 433 человек, 2057 выздоровели, 233 скончались.
РИА Новости 07:44
Финансы
Курс евро поднялся до 82 рублей
Курс доллара расчетами "завтра" к закрытию вырос на 1,56 рубля, до 75,55 рубля (дневной максимум), курс евро — на 1,62 рубля, до уровня 81,99 рубля, следует из данных Московской биржи.
РИА Новости вчера в 20:50
Общество
Стало известно о продлении режима самоизоляции в России
Напомним, в этом году праздничными считаются дни с 1 по 5 мая, а затем с 9 по 11 мая. Между ними три рабочих дня — с 6 по 8 мая.
МОЁ! Оnline Воронеж 00:11
Происшествия
Во Владикавказе арестован оперный певец Чельдиев
Суд во Владикавказе арестовал оперного певца Вадима Чельдиева сроком на два месяца.
BFM.ru 07:10
Энергетика
Цена нефти WTI вновь стала отрицательной
Рост стоимости фьючерсов на нефть WTI с поставкой в мае замедлился, в результате чего она снова стала отрицательной.
RT на русском 03:44
Кино
Первый за 10 лет сезон «Смешариков» выйдет 18 мая
Новый сезон российского анимационного сериала «Смешарики» выйдет 18 мая, спустя 10 лет с момента выхода предыдущего, сообщает «КиноПоиск».
Activityedu.ru 05:19
Шоу-бизнес
Вера Брежнева показала фото сына Александра Цекало
Отмечается, что их дети уже заметно подросли. Вера Брежнева решила показать своим подписчикам фото племянника – сына Галушки и Цекало.
RuNews24.ru 06:25
Общество
Парикмахерам дали рекомендации по работе в период пандемии
Роспотребнадзор во вторник, 21 апреля, опубликовал рекомендации для сотрудников салонов красоты и других предприятий сферы услуг по работе с клиентами в период пандемии.
Известия 07:06
Экономика
ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель 03:21
Биатлон
СБР утвердил новый тренерский штаб сборных России по биатлону
Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило тренерский штаб национальных сборных команд на сезон-2020/21.
News.ru вчера в 07:59
Общество
Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году
Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая.
Gazeta.SPb 07:43
Общество
Аномальное похолодание прогнозируется в Ростовской области
Начиная со вторника в Ростовской области прогнозируется резкое понижение температуры.
Privet-Rostov.ru вчера в 09:41
Экономика
Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах
Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ 05:05
Наука
Ученые назвали период, когда наиболее заразен заболевший коронавирусом
Как сообщает ToDay News Ufa, ученые пришли к выводу о том, что инфицированный становится наиболее заразен за один-два дня до проявления синдромов COVID-19.
ToDay News Ufa вчера в 06:14
Энергетика
Что означает отрицательная цена на нефть
На фоне масштабного падения цены на нефть многие задались вопросом, как может стоить товар отрицательно.
Территория новостей вчера в 23:16
Экономика
«Россияне действительно обеднеют»: экономист предрек обнищание гражданам
Профессор Высшей школы экономики и экономист Евгений Коган рассказал «Фонтанке», каковы будут последствия нынешнего экономического кризиса и падения цен на нефть до минимальных значений для населения России.
Московский Комсомолец 07:30
Происшествия
В Якутии мужчина погиб при попытке сбежать из обсерватора
В Вилюйском районе Якутии погиб мужчина, пытаясь сбежать из обсерватора.
Российская газета 07:42