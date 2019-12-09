Энергетика

Аргументы неделиАргументы неделиЭксперт оценил падение цен на нефть WTI до отрицательной отметки

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин отреагировал на сообщение о резком падении цены на нефть марки WTI ниже нуля. Отмечается, что стоимость майских фьючерсов упала более, чем на 90% буквально за час.
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Эксперт объяснил «исторический» обвал цен на американскую нефть

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Эксперт объяснил влияние обвала нефти на курс рубля

News.ruвчера в 19:10

Названы основные причины падения нефти WTI до отрицательных значений

РЕН ТВвчера в 15:33

Эксперты объяснили причину падения цены нефти WTI ниже нуля

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Эксперт прокомментировал падение цен на нефть WTI ниже нуля

RT на русскомвчера в 14:54

Эксперты объяснили падение цен на нефть WTI

РБКвчера в 14:47

Эксперт оценил влияние обвала нефти WTI на курс рубля

РИА Новостивчера в 17:48
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Уткин объяснил, почему Карпин не возглавит «Локомотив»

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал слухи о переговорах "Локомотива" и главного тренера "Ростова" Валерия Карпина.
РИА Новости 07:32
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В российских городах прошли виртуальные митинги

В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
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Общество

В Челнах на фабрике «Акульчев» 14 человек заразились коронавирусом

В Набережных Челнах на фабрике «Акульчев» заразились коронавирусом 14 человек, сообщает руководитель Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина.
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Политика

Путин оценил меры по борьбе с коронавирусом в Приморье

Медицинское оборудование для лечения коронавирусных больных может и не потребоваться в большом объеме, но оно должно быть, заявил президент Рф Владимир Путин на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
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Фанаты удивились «располневшей» Семенович на самоизоляции

Семенович рассказала, что прикрепила эту фотографию на холодильник, чтобы ограничить себя в приемах еды и не поправиться на самоизоляции.
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Лукашенко заявил о скором начале восстановления экономики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мировая экономика начнёт восстанавливаться от последствий пандемии коронавируса в течение ближайшего месяца.
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Авто

Коллекционные «близнецы» Aston Martin получат 600-сильный мотор V12

Оба автомобиля построены на базе версии V12 Vantage S, но его 5,9-литровый 12-цилиндровый мотор выдаёт не 525 л.с. и 620 Нм момента, а около 600 "лошадок".
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Саудовская Аравия запаниковала из-за нефти

Королевство запаниковало из-за не имеющего аналогов в истории падения цен на сырье.
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Почти у 100 журналистов в России выявили коронавирус

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Для Xbox One X выпустят аксессуары в стиле Cyberpunk 2077

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Энергетика

В России резко упали оптовые цены на бензин

Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
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Общество

Москвичей с симптомами ОРВИ обязали соблюдать карантин

В Москве коронавирус диагностировали у 29 433 человек, 2057 выздоровели, 233 скончались.
РИА Новости 07:44
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Финансы

Курс евро поднялся до 82 рублей

Курс доллара расчетами "завтра" к закрытию вырос на 1,56 рубля, до 75,55 рубля (дневной максимум), курс евро — на 1,62 рубля, до уровня 81,99 рубля, следует из данных Московской биржи.
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Общество

Стало известно о продлении режима самоизоляции в России

Напомним, в этом году праздничными считаются дни с 1 по 5 мая, а затем с 9 по 11 мая. Между ними три рабочих дня — с 6 по 8 мая.
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Во Владикавказе арестован оперный певец Чельдиев

Суд во Владикавказе арестовал оперного певца Вадима Чельдиева сроком на два месяца.
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Энергетика

Цена нефти WTI вновь стала отрицательной

Рост стоимости фьючерсов на нефть WTI с поставкой в мае замедлился, в результате чего она снова стала отрицательной.
RT на русском 03:44
Армия и оружие

Жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе

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Кино

Первый за 10 лет сезон «Смешариков» выйдет 18 мая

Новый сезон российского анимационного сериала «Смешарики» выйдет 18 мая, спустя 10 лет с момента выхода предыдущего, сообщает «КиноПоиск».
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Вера Брежнева показала фото сына Александра Цекало

Отмечается, что их дети уже заметно подросли. Вера Брежнева решила показать своим подписчикам фото племянника – сына Галушки и Цекало.
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Парикмахерам дали рекомендации по работе в период пандемии

Роспотребнадзор во вторник, 21 апреля, опубликовал рекомендации для сотрудников салонов красоты и других предприятий сферы услуг по работе с клиентами в период пандемии.
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Экономика

ЦБ ввел новые правила наличных расчетов

Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
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Биатлон

СБР утвердил новый тренерский штаб сборных России по биатлону

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Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах

Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
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Наука

Ученые назвали период, когда наиболее заразен заболевший коронавирусом

Как сообщает ToDay News Ufa, ученые пришли к выводу о том, что инфицированный становится наиболее заразен за один-два дня до проявления синдромов COVID-19.
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Энергетика

Что означает отрицательная цена на нефть

На фоне масштабного падения цены на нефть многие задались вопросом, как может стоить товар отрицательно.
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Экономика

«Россияне действительно обеднеют»: экономист предрек обнищание гражданам

Профессор Высшей школы экономики и экономист Евгений Коган рассказал «Фонтанке», каковы будут последствия нынешнего экономического кризиса и падения цен на нефть до минимальных значений для населения России.
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В Якутии мужчина погиб при попытке сбежать из обсерватора

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