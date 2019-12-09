Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин отреагировал на сообщение о резком падении цены на нефть марки WTI ниже нуля. Отмечается, что стоимость майских фьючерсов упала более, чем на 90% буквально за час.

Эксперт оценил падение цен на нефть WTI до отрицательной отметки

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