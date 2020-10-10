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Газета.Ru
Газета.Ru

Эксперт оценил перспективы курса рубля в 2021 году

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер оценил перспективы курса рубля в 2021 году. Об этом он рассказал в интервью "Российской газете". По его словам, на внешней орбите российские рисковые активы сталкиваются с беспрецедентным давлением от западных партнеров России.В источнике
С чего всё началось
«На внешней орбите российские рисковые активы испытывают беспрецедентное давление от западных партнёров России», — заявил он в беседе с «Российской газетой
».
RT на русскомвчера в 09:26
Подробнее о событии
Рамблер

«Есть два варианта»: эксперт о будущем рубля в 2021 году

Рамблер07:54
RT на русском

Эксперт оценил ситуацию на валютном рынке

RT на русскомвчера в 09:26
АБН

Эксперт назвал возможные сценарии по ситуации с курсом рубля на 2021 год

АБН05:57
iReactor

Эксперт назвал условия для укрепления рубля в 2021 году

iReactor03:04
Экономика сегодня

Аналитик предсказал рублю два возможных сценария в 2021 году

Экономика сегодня02:55
Народные новости

Эксперт поделился своим взглядом на будущее российской валюты

Народные новости02:53
Газета.Ru

Эксперт оценил перспективы курса рубля в 2021 году

Газета.Ru06:59

Лукашенко встретился с находящимися в СИЗО членами Координационного совета оппозиции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу в СИЗО КГБ с арестованными членами Координационного совета белорусской оппозиции, передает белорусское государственное агентство «БелТА» со ссылкой на Telegram-канал «Пул первого».
Лукашенко встретился с находящимися в СИЗО членами Координационного совета оппозиции
Ведомости10:49

Адвокат назвал безосновательными новые обвинения Шульженко в адрес Тарзана

Источник фото: Prt Scr youtube.com - Прямой эфир В беседе с iReactor адвокат и член-корреспондент РАЕН Янис Юкша отметил, что в настоящий момент обвинения Анастасии Шульженко в адрес Сергея Глушко не имеют под собой никаких оснований.
iReactor8 октября в 11:06

Министр обороны Армении и Красный Крест обсудили обмен пленными в Карабахе

Ереван, 10 октября 2020, 18:51 — REGNUM Вопрос обмена пленными с ВС Азербайджана обсудил армянский министр обороны Давид Тоноян с главой делегации Международного Комитета Красного Креста в Армении Клэр Мейтро, сообщили 10 октября в оборонном ведомстве республики.
REGNUM11:51

В Хабаровске насчитали 40 задержанных на акции в поддержку Фургала

Полиция в Хабаровске задержала несколько десятков человек на несогласованной с властями акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщил "Интерфаксу" в субботу представитель хабаровского штаба оппозиционера Алексея Навального Андрей Пастухов.
Интерфакс03:00

Ким Чен Ын заявил, что КНДР продолжит укреплять свои военные средства сдерживания

"Имеющиеся в нашем распоряжении средства сдерживания позволяют противостоять любым угрозам", - подчеркнул Ким Чен Ын, отметив, что правительство продолжит укреплять свои военные силы сдерживания.
ТАСС08:19

Азербайджан заявил об уничтожении армянских артиллеристов, нарушивших перемирие

Азербайджан и Армения взаимно обвинили друг друга в обстрелах во время действия режима прекращения огня, введенного в результате договоренностей, достигнутых на трехсторонней встрече, прошедшей в Москве при посредничестве России.
Вести.Ru10:58

Грета Тунберг призвала американцев голосовать на выборах за Байдена

Шведская экологическая активистка Грета Тунберг призвала американцев голосовать на выборах президента США за кандидата от Демократической партии США Джо Байдена, чтобы помочь климату на планете.
Интерфакс11:06

У госпитализированных под Псковом детей не нашли признаков отравления

Следственные органы Псковской области не обнаружили признаков отравления учеников школы №7 в Великих Луках, госпитализированных из-за недомогания на линейке в начале недели, сообщает ведомство.
РИА Новости08:41

МИД НКР осудил нарушение перемирия со стороны Азербайджана

«В настоящее время отсутствуют условия для реализации гуманитарного перемирия, так как армянская сторона продолжает обстреливать азербайджанские позиции и гражданское население», - сказал глава внешнеполитического ведомства Азербайджана.
Национальная служба новостей09:00

«Союзмультфильм» назвал «гармоничным тандемом» Зайца с голосом Хрусталева

Генеральный продюсер студии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская рассказала, что Зайца в новых сериях мультфильма «Ну, погоди!» будет озвучивать актер и телеведущий Дмитрий Хрусталев.
Невские Новости10:02