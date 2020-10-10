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Газета.Ru
Газета.Ru

Эксперт оценил перспективы курса рубля в 2021 году

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер оценил перспективы курса рубля в 2021 году. Об этом он рассказал в интервью "Российской газете". По его словам, на внешней орбите российские рисковые активы сталкиваются с беспрецедентным давлением от западных партнеров России.В источнике
С чего всё началось
«На внешней орбите российские рисковые активы испытывают беспрецедентное давление от западных партнёров России», — заявил он в беседе с «Российской газетой
».
RT на русском9 октября в 09:26
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АБН

Эксперт назвал возможные сценарии по ситуации с курсом рубля на 2021 год

АБНвчера в 05:57
Рамблер

«Есть два варианта»: эксперт о будущем рубля в 2021 году

Рамблервчера в 07:54
Газета.Ru

Эксперт оценил перспективы курса рубля в 2021 году

Газета.Ruвчера в 06:59
ИА Красная Весна

В 2021 году можно ожидать курс 70 рублей за доллар — эксперт

ИА Красная Весна19:31
Народные новости

Эксперт поделился своим взглядом на будущее российской валюты

Народные новостивчера в 02:53
Инвест-Форсайт

Эксперт объяснил, что будет с рублем в 2021 году

Инвест-Форсайт9 октября в 09:59
RT на русском

Эксперт оценил ситуацию на валютном рынке

RT на русском9 октября в 09:26

На первом энергоблоке БелАЭС успешно запущена цепная реакция

«В соответствии с графиком сооружения БелАЭС на первом энергоблоке успешно запущена цепная реакция, реакторная установка выведена на минимально контролируемый уровень мощности», — отметили в пресс-службе Министерства энергетики Белоруссии.
Известия04:16

Аккаунт робота Федора заблокировали в Twitter после оскорблений космонавтов

Официальный аккаунт робота-космонавта Федора в Twitter, в котором он комментировал свой полет на МКС, а затем ситуацию в ракетно-космической отрасли, удален после оскорблений российских космонавтов.
Газета.Ru04:12

Глава Росбанка дал совет по выбору валюты для хранения сбережений

В связи с хаотичными и непредсказуемыми колебаниями валютных курсов сбережения следует хранить в той валюте, в которой деньги будут использованы в будущем, считает глава Росбанка Илья Поляков, передает «РИА Новости».
РБК04:07

Байден счел мошенничество единственной угрозой своей победе на выборах

Ранее кандидат от демократов предупреждал, что соперник от республиканцев, действующий президент Дональд Трамп попытается "косвенным образом украсть" победу на выборах, выставив голосование по почте "мошенничеством".
Интерфакс21:11

В мире снова побит рекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) за прошедшие сутки получила информацию о 383 359 новых случаях заражения коронавирусом COVID-19, за этот период скончались 8 575 инфицированных, сообщается на сайте организации.
Интерфакс17:43

Сафронов о пенсии Поргиной: «Вдова Караченцова заслужила достойную старость»

Поргина в ходе недавнего интервью сообщила, что получает надбавку к пенсии в размере 30 000 рублей, так как имеет звание заслуженной артистки страны, но при этом она пожаловалась на низкие гонорары со стороны телеканалов за съемки в ток-шоу.
Discover2403:15

Экс-президент Киргизии задержан за организацию массовых беспорядков

«10 октября в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий ГКНБ совместно с МВД на основании следственного поручения в рамках уголовного дела по факту организации массовых беспорядков в Бишкеке был задержан Алмазбек Атамбаев»,— цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы ГКНБ.
Коммерсантъвчера в 08:21

Вирусолог назвал три условия для снятия ограничений из-за коронавируса

Профессор МГУ, доктор биологических наук и вирусолог Алексей Аграновский в беседе с Ura.ru назвал три условия, которые повлияют на длительность ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости04:45