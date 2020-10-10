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Газета.Ru
Газета.Ru

Эксперт оценил перспективы курса рубля в 2021 году

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер оценил перспективы курса рубля в 2021 году. Об этом он рассказал в интервью "Российской газете". По его словам, на внешней орбите российские рисковые активы сталкиваются с беспрецедентным давлением от западных партнеров России.В источнике
С чего всё началось
«На внешней орбите российские рисковые активы испытывают беспрецедентное давление от западных партнёров России», — заявил он в беседе с «Российской газетой
».
RT на русском9 октября в 09:26
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ИА Красная Весна

В 2021 году можно ожидать курс 70 рублей за доллар — эксперт

ИА Красная Весна19:31
RT на русском

Эксперт оценил ситуацию на валютном рынке

RT на русском9 октября в 09:26
Газета.Ru

Эксперт оценил перспективы курса рубля в 2021 году

Газета.Ruвчера в 06:59
АБН

Эксперт назвал возможные сценарии по ситуации с курсом рубля на 2021 год

АБНвчера в 05:57
Народные новости

Эксперт поделился своим взглядом на будущее российской валюты

Народные новостивчера в 02:53
Инвест-Форсайт

Эксперт объяснил, что будет с рублем в 2021 году

Инвест-Форсайт9 октября в 09:59
Рамблер

«Есть два варианта»: эксперт о будущем рубля в 2021 году

Рамблервчера в 07:54

Явка на выборах президента Таджикистана за первые три часа составила 20,7%

Явка на президентских выборах, проходящих в воскресенье в Таджикистане, за первые три часа голосования составила 20,7%. Об этом сообщила член Центральной комиссии по выборам и референдумам Махфират Хидирзода.
ТАСС00:28

Боец Чикадзе победил Моралеса на турнире UFC Fight Island 5

Абу-Даби, 11 октября 2020, 08:41 — REGNUM Грузинский боец смешанного стиля (ММА) Гига Чикадзе оказался сильнее венесуэльца Омара Моралеса на турнире промоушна Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) UFC Fight Island 5, проходившем в Абу-Даби.
REGNUM01:41

Лукашенко встретился с находящимися в СИЗО членами Координационного совета оппозиции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу в СИЗО КГБ с арестованными членами Координационного совета белорусской оппозиции, передает белорусское государственное агентство «БелТА» со ссылкой на Telegram-канал «Пул первого».
Ведомостивчера в 10:49

Алиев рассказал о роли России в урегулировании конфликта в Карабахе

По словам президента, Азербайджан неоднократно обращался к российскому руководству, чтобы то использовало бы рычаги политического влияния на Армению и убедила армянскую сторону в прекращении оккупации Нагорного Карабаха.
РБК03:13

Собянин назвал лайт-вариант борьбы с пандемией в Москве

Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова пояснила РБК, что требование к работодателям предоставлять номера машин, телефонов, карт «Тройка» и «Стрелка» связано исключительно с требованием столичных властей перевести не менее 30% работников предприятий на дистанционный режим.
РБК02:33

Офтальмолог перечислил распространенные причины заболевания зрения у детей

Главный внештатный детский офтальмолог столичного департамента здравоохранения, заведующий офтальмологическим отделением Морозовской детской больницы Александр Тумасян назвал распространенные причины заболевания зрения у детей.
МедиаПоток03:01

Ким Чен Ын заявил, что КНДР продолжит укреплять свои военные средства сдерживания

"Имеющиеся в нашем распоряжении средства сдерживания позволяют противостоять любым угрозам", - подчеркнул Ким Чен Ын, отметив, что правительство продолжит укреплять свои военные силы сдерживания.
ТАССвчера в 08:19