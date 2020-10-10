Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Газета.Ru
Газета.Ru

Эксперт оценил перспективы курса рубля в 2021 году

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер оценил перспективы курса рубля в 2021 году. Об этом он рассказал в интервью "Российской газете". По его словам, на внешней орбите российские рисковые активы сталкиваются с беспрецедентным давлением от западных партнеров России.В источнике
С чего всё началось
«На внешней орбите российские рисковые активы испытывают беспрецедентное давление от западных партнёров России», — заявил он в беседе с «Российской газетой
».
RT на русском9 октября в 09:26
Подробнее о событии
ИА Красная Весна

В 2021 году можно ожидать курс 70 рублей за доллар — эксперт

ИА Красная Весна19:31
Рамблер

«Есть два варианта»: эксперт о будущем рубля в 2021 году

Рамблервчера в 07:54
Инвест-Форсайт

Эксперт объяснил, что будет с рублем в 2021 году

Инвест-Форсайт9 октября в 09:59
АБН

Эксперт назвал возможные сценарии по ситуации с курсом рубля на 2021 год

АБНвчера в 05:57
Народные новости

Эксперт поделился своим взглядом на будущее российской валюты

Народные новостивчера в 02:53
Газета.Ru

Эксперт оценил перспективы курса рубля в 2021 году

Газета.Ruвчера в 06:59
RT на русском

Эксперт оценил ситуацию на валютном рынке

RT на русском9 октября в 09:26

Определены болезни, негативно влияющие на пациентов с коронавирусом

Журнал PLOS ONE опубликовал результаты исследования учёных из Медицинского колледжа Пенсильванского университета, из которых стало ясно, какие хронические заболевания наиболее опасны для пациента при коронавирусе.
Цензуры.Нетвчера в 06:25

Лавров и Чавушоглу обсудили итоги консультаций глав МИД Азербайджана и Армении в Москве

Глава российского внешнеполитического ведомства рассказал турецкому коллеге об итогах консультаций глав МИД Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху, накануне прошедших в Москве.
Вестник Кавказавчера в 10:14

Попова перечислила условия для перевода школьников на дистанционное обучение

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на «Деловом завтракe» с журналистом «Российской газеты» обсудила нюансы текущей ситуации с распространением коронавируса в стране, и вот что удалось выяснить: Как и ожидалось, с приходом осени ситуация в стране обострилась.
SMINEWS в Ивановевчера в 11:17

Токсичные водоросли назвали основной причиной загрязнения на Камчатке

Токсичные водоросли рассматриваются как основная версия экологического ЧП в Авачинском заливе на Камчатке, заявил директор Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН Алексей Озеров.
РИА Новости05:08

Очередь из машин скорой помощи выстроилась к коронавирусной больнице в Новосибирске

Длинную очередь из машин скорой помощи к больнице для коронавирусных пациентов заметили в Новосибирске 10 октября; число заражений в городе растёт, больницы снова перепрофилирую в госпитали для борьбы с коронавирусом.
Сиб.фм22:35

Алиев рассказал о роли России в урегулировании конфликта в Карабахе

По словам президента, Азербайджан неоднократно обращался к российскому руководству, чтобы то использовало рычаги политического влияния на Армению и убедило армянскую сторону в прекращении оккупации Нагорного Карабаха.
РБК03:13

Мурат Гассиев и Кевин Джонсон в Сочи сразятся за титул чемпиона мира в супертяжелом весе

Отечественный профессиональный боксер Мурат Гассиев вскоре встретится с уроженцем Штатов Кевином Джонсоном в рамках титульного поединка на боксерском турнире 31 октября.
CT newsвчера в 08:32