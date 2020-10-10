Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Газета.Ru
Газета.Ru

Эксперт оценил перспективы курса рубля в 2021 году

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер оценил перспективы курса рубля в 2021 году. Об этом он рассказал в интервью "Российской газете". По его словам, на внешней орбите российские рисковые активы сталкиваются с беспрецедентным давлением от западных партнеров России.В источнике
С чего всё началось
«На внешней орбите российские рисковые активы испытывают беспрецедентное давление от западных партнёров России», — заявил он в беседе с «Российской газетой
».
RT на русском9 октября в 09:26
Подробнее о событии
Рамблер

«Есть два варианта»: эксперт о будущем рубля в 2021 году

Рамблервчера в 07:54
Газета.Ru

Эксперт оценил перспективы курса рубля в 2021 году

Газета.Ruвчера в 06:59
RT на русском

Эксперт оценил ситуацию на валютном рынке

RT на русском9 октября в 09:26
Народные новости

Эксперт поделился своим взглядом на будущее российской валюты

Народные новостивчера в 02:53
Инвест-Форсайт

Эксперт объяснил, что будет с рублем в 2021 году

Инвест-Форсайт9 октября в 09:59
АБН

Эксперт назвал возможные сценарии по ситуации с курсом рубля на 2021 год

АБНвчера в 05:57
Интересная Россия

К концу года доллар может достичь максимума в 90 рублей, заявляют эксперты

Интересная Россия8 октября в 23:01

Семен Багдасаров о войне в Карабахе: Это террористы, и они уже на границе с Россией

Политолог, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, член экспертного совета партии «За Правду» Семён Багдасаров уверен: сейчас на территории Нагорного Карабаха идет Турецко-армянская война, и от того, как в ней поведет себя Россия, зависит будущее нашей страны.
Свободная Прессавчера в 12:22

Великобритания создала бронемашину размером с «танк-гигант» Challenger 2

Специалисты из Великобритании разработали бронемашину, превосходящую по размерам внушительный по габаритам основной боевой танк Challenger 2, сообщает Российская газета.
Политическая Экспертиза9 октября в 10:48

Определены надежные признаки необходимости замены сим-карты

В случае падения качества связи или исчерпания лимита контактов на смартфоне следует заменить sim-карту, аналогичным образом следует поступить, если она не поддерживает связь поколения 4g, объяснил в интервью агентству "Прайм" гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
РИА Новости22:49

Скотч не помог устранить утечку воздуха в российском модуле МКС

Заклейка скотчем района стыковочного узла в «протекающем» отсеке российского модуля «Звезда» не устранила утечку воздуха на Международной космической станции, давление в отсеке продолжает снижаться, следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА.
Взгляд.ру9 октября в 04:44

В Роспотребнадзоре рассказали о правильном использовании антисептика

Врач-эпидемиолог ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ольга Квасова обратила внимание на то, что важно изучить инструкцию к антисептику, чтобы знать, в течение какого времени он способен эффективно защищать от бактерий и вирусов.
Известия18:33

Азербайджан обвинил Армению в обстреле города Гянджа

Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.
РИА Новости22:48