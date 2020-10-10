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Газета.Ru
Газета.Ru

Эксперт оценил перспективы курса рубля в 2021 году

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер оценил перспективы курса рубля в 2021 году. Об этом он рассказал в интервью "Российской газете". По его словам, на внешней орбите российские рисковые активы сталкиваются с беспрецедентным давлением от западных партнеров России.В источнике
С чего всё началось
«На внешней орбите российские рисковые активы испытывают беспрецедентное давление от западных партнёров России», — заявил он в беседе с «Российской газетой
».
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Кабинет министров РФ одобрил ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет

Ранее сообщалось, что Министерство труда и социальной защиты работает над проектом о дифференцированном пособии для детей в возрасте от трех до семи лет включительно в связи с тем, что после выплат в прежнем размере среднедушевой доход не всех семей достиг прожиточного минимума.
Кабинет министров РФ одобрил ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет
Вести.Ru20:59