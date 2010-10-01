Финансы
RT на русскомЭксперт оценил перспективы валютного рынка в августе
Шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв оценил перспективы валютного рынка в августе. В беседе с «Российской газетой» он отметил, что решение Банка России о снижении ключевой ставки может оказать поддержку рублю.
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Политика
Дегтярев впервые вышел к протестующим в Хабаровске
РИА Новости 09:29
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
Шоу-бизнес
Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт
Российская актриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт, сообщает «МК».
Культуромания вчера в 05:35
Общество
Ким Чен Ын распорядился закрыть Кесон из-за коронавируса
Газета.Ru вчера в 19:35
Игры
GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
На первых кадрах трейлера игры S.T.A.L.K.E.R. 2 показаны постапокалиптические виды Чернобыля.
RuNews24.ru 23 июля в 17:28
Общество
Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа
С 1 августа в силу вступает ряд законодательных инициатив, среди которых есть регламентирующие повышение пенсий для трех категории граждан.
Деловое.ТВ 09:37
Общество
Сын Высоцкого прокомментировал замену головы памятника музыканту
РИА Новости Сын барда Владимира Высоцкого Никита считает, что обновленный памятник поэту на Ваганьковском кладбище лучше отображает образ, изначально задуманный скульптором.
РЕН ТВ вчера в 12:00
Политика
Путин и Зеленский обсудили урегулирование на Украине
Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с украинским главой государства Владимиром Зеленским различные аспекты урегулирования внутриукраинского кризиса.
BFM.ru 11:16
Футбол
Президент «Сельты»: «У Смолова есть будущее в Испании, но нам будет трудно подписать его»
Президент «Сельты» Карлос Моуриньо рассказал о трансферах клуба в нынешнее межсезонье.
Матч ТВ 10:47
Происшествия
В Туве один ребенок погиб и еще шестеро пострадали в ДТП
В Кызылском районе Республики Тыва опрокинулся легковой автомобиль, пострадали семеро детей, находившихся внутри, один из них погиб.
РБК 11:10
Гаджеты
В продажу вышли процессоры Intel Core i9 KA десятого поколения
В двух интернет-магазинах (в Литве и Индии) обнаружились процессоры Intel Core i9-10900KA (BX8070110900KA), Core i9-10850KA (BX8070110850KA), Core i9-10700KA (BX8070110700KA) и Core i9-10600KA (X8070110600KA).
Игромания.ру вчера в 17:34
Армия и оружие
В Минобороны сообщили об испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» успешно завершаются. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Вечерняя Москва 08:52
Футбол
«Лестер» и «Манчестер Юнайтед» огласили стартовые составы
26 июля в Лестере состоится матч 38-го, заключительного, тура АПЛ, в котором «Лестер» примет на своем поле «Манчестер Юнайтед».
Sport24.ru 10:03
Происшествия
Обнаружено тело пропавшего в Крыму трехлетнего мальчика
Спасатели нашли тело пропавшего в пятницу, 24 июля, в селе Строгановка под Симферополем трехлетнего мальчика.
Газета.Ru 05:39
Кино
В США скончался актер Джон Сэксон
За роль в фильме «Аппалуза» Джон Сэксон был представлен в номинации на лучшую мужскую роль второго плана на американской премии «Золотой глобус» в 1966 году.
RuNews24.ru 10:01
Общество
Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью
Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
BFM.ru вчера в 02:09
Экономика
Экономист предрек россиянам осенью крах хуже 1999 года
Бывший преподаватель высшей школы экономики (ВШЭ) УрФУ Константин Юрченко предупредил о возможном тяжелом кризисе, который ждет россиян осенью этого года.
Московский Комсомолец вчера в 04:15
Общество
В Крыму выявили 27 новых случаев коронавируса
Всего в Республике Крым COVID-19 заболели 1104 человека, 827 выздоровели, 14 умерли.
Вести.Севастополь 03:07
Армия и оружие
ДНР и ЛНР с 27 июля полностью прекращают боевые действия
Управление Народной милиции ДНР выпустило приказ о полном запрете на использование любого вида вооружения с 0:00 27 июля.
Российская газета 06:47
Кино
Зак Снайдер представил необычный костюм Супермена
Видео демонстрирует короткую сцену, во время которой «Человек из стали» летит вниз на встречу с Альфредом, одетым в черный костюм Супермена.
Evo-rus.com 04:27
Общество
На волне протестов BLM в Нью-Йорке предложили запретить слепые прослушивания в оркестрах. 50 лет назад их ввели именно ради равноправия
В 1969 году слепые прослушивания ввели как раз на волне борьбы за гражданские права в Америке.
Телеканал RTVI 24 июля в 17:39
Наука
Ученые узнали причину утраты обоняния при COVID-19
Международная группа ученых под руководством нейробиологов из Гарвардской медицинской школы установила, почему при COVID-19 на некоторое время пропадает обоняние.
Известия вчера в 16:50
Игры
Анализ трейлера Halo Infinite показал, что не так у игры с графикой
Основное недовольство Halo Infinite, похоже, заключается в том, что она выглядит «плоской» и не кажется игрой нового поколения.
3DNews 06:12
Происшествия
Пожар в пензенской пекарне локализован на 1 тыс. кв. м
Возгорание локализовано на площади 1 тыс. кв. м, передает ТАСС. Пожар тушат по второму (повышенному рангу сложности).
Известия 11:27
Происшествия
Мигрант из Руанды признался в поджоге собора XV века во Франции
Преступнику грозит до десяти лет тюрьмы и штраф в размере € 150 тыс. В поджоге собора Святых Петра и Павла во французском Нанте признался работавший в нем же 39-летний волонтер из Руанды, пишет Ouest France.
Газета.Ru 06:00
Происшествия
Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропортах Москвы и Петербурга
«Поступило анонимное сообщение о минировании аэропортов Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы», — сказал представитель экстренных служб.
RT на русском 09:58
Шоу-бизнес
Алла Пугачева получила рекордный гонорар за выступление на корпоративе
Звезде российской эстрады Алле Пугачевой удалось получить рекордный гонорар за корпоратив за всю историю российского шоу-бизнеса.
MedikForum.ru вчера в 11:04
Политика
Жириновский заявил, что готов встать на колени перед хабаровчанами
Несменный глава ЛДПР обратился к жителям Хабаровска с просьбой выразить всяческую поддержку ВРИО губернатора М. Дегтярева.
Discover24 вчера в 03:12