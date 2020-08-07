Эксперт оценил перспективы золота как международной валюты
Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов оценил перспективы золота как международной валюты.В источнике
С чего всё началось
Экономист Колташов назвал будущую международную валюту после краха доллара
Поиск международной валюты может привести к отказу от платежей между странами с помощью денежных знаков, считает экономист Василий Колташов. Доллар в последнее время теряет свои позиции на фоне остальных денежных номиналов. В июле американская валюта обновила свой минимум.
Политическая Экспертиза7 августа в 05:23
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Экономист Колташов назвал будущую международную валюту после краха доллара
Политическая Экспертиза7 августа в 05:23
Экономист Колташов назвал международную валюту, которая заменит доллара после его краха
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Экономист Колташев рассказал, когда обрушится доллар и что за этим последует
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Доллар десятилетиями доминировал в мировой экономике. Почему его господству приходит конец?
Lenta.ru5 августа в 17:02