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Эксперт оценил перспективы золота как международной валюты

Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов оценил перспективы золота как международной валюты.В источнике
С чего всё началось
Политическая Экспертиза

Экономист Колташов назвал будущую международную валюту после краха доллара

Поиск международной валюты может привести к отказу от платежей между странами с помощью денежных знаков, считает экономист Василий Колташов. Доллар в последнее время теряет свои позиции на фоне остальных денежных номиналов. В июле американская валюта обновила свой минимум.
Политическая Экспертиза7 августа в 05:23
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Экономика сегодня

Названы перспективы золота в качестве международной валюты

Экономика сегоднявчера в 05:39
RT на русском

Эксперт оценил перспективы золота как международной валюты

RT на русском7 августа в 09:47
Политическая Экспертиза

Экономист Колташов назвал будущую международную валюту после краха доллара

Политическая Экспертиза7 августа в 05:23
Planet Today

Экономист Колташов назвал международную валюту, которая заменит доллара после его краха

Planet Today7 августа в 08:25
Южный Федеральный

Экономист Колташев рассказал, когда обрушится доллар и что за этим последует

Южный Федеральный7 августа в 04:57
Подмосковье Сегодня

Экономист рассказал о судьбе американского доллара

Подмосковье Сегодня7 августа в 09:26
Lenta.ru

Доллар десятилетиями доминировал в мировой экономике. Почему его господству приходит конец?

Lenta.ru5 августа в 17:02

Онищенко оценил сообщения о распространении вируса SFTS в Китае

Доктор медицинских наук, депутат Госдумы, бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал в беседе с RT сообщения о распространении в Китае вируса SFTS, который передаётся человеку в основном от клещей и вызывает острую лихорадку с тромбоцитопеническим синдромом.
RT на русскомвчера в 11:58
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Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом

Власти Хабаровского края назвали «аппаратной диверсией» публикацию проекта постановления, в котором предлагалось отменить запрет бывшего губернатора края Сергея Фургала на полеты чиновников в командировки бизнес-классом.
РБКвчера в 02:36
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Вышел трейлер первого сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками»

На YouTube-канале HBO Max опубликован в высшей степени впечатляющий официальный трейлер научно-фантастического шоу "Воспитанные волками" (Raised by Wolves) - первого сериала "отца" "Чужих" Ридли Скотта, над которым он поработал как режиссер.
Российская газета6 августа в 03:51
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Вениамин Кондратьев назвал главную проблему на Кубани

Как ранее сообщал портал «ЯСНО» в интервью, которое длится больше часа, Вениамин Кондратьев ответил почти на два десятка вопросов – от воспитания своих детей и пабликов, которые читает глава края, до главных проблемы Кубани.
Ясно7 августа в 14:14
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Зеленский пообещал не допустить вмешательства Украины в выборы в США

7 августа глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия пыталась вмешаться в американские выборы с помощью депутата Верховной рады Украины Андрея Деркача.
РБК17:16
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Ученые впервые увидели, как столкновение фотонов породило W-бозоны

По сообщению пресс-службы CERN, эксперимент ATLAS с высокой точностью зарегистрировал редкий процесс столкновения двух фотонов с рождением пары переносчиков слабого взаимодействия W-бозонов.
RuNews24.ru6 августа в 10:56
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