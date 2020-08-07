Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
RT на русском
RT на русском

Эксперт оценил перспективы золота как международной валюты

Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов оценил перспективы золота как международной валюты.В источнике
С чего всё началось
Политическая Экспертиза

Экономист Колташов назвал будущую международную валюту после краха доллара

Поиск международной валюты может привести к отказу от платежей между странами с помощью денежных знаков, считает экономист Василий Колташов. Доллар в последнее время теряет свои позиции на фоне остальных денежных номиналов. В июле американская валюта обновила свой минимум.
Политическая Экспертизавчера в 05:23
Подробнее о событии
RT на русском

Эксперт оценил перспективы золота как международной валюты

RT на русскомвчера в 09:47
iReactor

Экономист назвал новую резервную валюту после краха доллара

iReactor05:14
Экономика сегодня

Названы перспективы золота в качестве международной валюты

Экономика сегодня05:39
Актуальные Новости

Экономист Василий Колташов назвал резервную валюту после краха доллара

Актуальные Новости09:42
Подмосковье Сегодня

Экономист рассказал о судьбе американского доллара

Подмосковье Сегоднявчера в 09:26
Planet Today

Экономист Колташов назвал международную валюту, которая заменит доллара после его краха

Planet Todayвчера в 08:25
Политическая Экспертиза

Экономист Колташов назвал будущую международную валюту после краха доллара

Политическая Экспертизавчера в 05:23

Вениамин Кондратьев назвал главную проблему на Кубани

Как ранее сообщал портал «ЯСНО» в интервью, которое длится больше часа, Вениамин Кондратьев ответил почти на два десятка вопросов – от воспитания своих детей и пабликов, которые читает глава края, до главных проблемы Кубани.
Ясновчера в 14:14
144

158 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки

За все время в Подмосковье было выявлено более 3,5 тысяч случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, в том числе – из Москвы.
Красное знамя (Руза)вчера в 07:00
1,8K

Условия применения ядерного оружия впервые раскрыло Минобороны России

В тексте говорится, что главное и единственное условие применения ядерного оружия связано с поступлением достоверной информации о старте баллистических ракет, направленных в сторону России и (или) ее стран-союзников.
Live24вчера в 02:29
1,7K

Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом

Власти Хабаровского края назвали «аппаратной диверсией» публикацию проекта постановления, в котором предлагалось отменить запрет бывшего губернатора края Сергея Фургала на полеты чиновников в командировки бизнес-классом.
РБК02:36
1,6K

Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, оказавшейся в порту Бейрута, рассказал об условиях хранения вещества, а также назвал возможные причины его детонации.
RT на русском09:27
160