Эксперт оценил перспективы золота как международной валюты
Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов оценил перспективы золота как международной валюты.В источнике
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