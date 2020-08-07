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Эксперт оценил перспективы золота как международной валюты

Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов оценил перспективы золота как международной валюты.В источнике
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iReactor

Экономист назвал новую резервную валюту после краха доллара

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Planet Today

Экономист Колташов назвал международную валюту, которая заменит доллара после его краха

Planet Todayвчера в 08:25
RT на русском

Эксперт оценил перспективы золота как международной валюты

RT на русскомвчера в 09:47
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Экономист рассказал о судьбе американского доллара

Подмосковье Сегоднявчера в 09:26
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Названы перспективы золота в качестве международной валюты

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Экономист Колташев рассказал, когда обрушится доллар и что за этим последует

Южный Федеральныйвчера в 04:57
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Экономист Колташов назвал будущую международную валюту после краха доллара

Политическая Экспертизавчера в 05:23

Евросоюз сократил до десяти список стран для открытия границы

Брюссель, 7 августа 2020, 20:41 — REGNUM Россия не вошла в очередную обновлённую редакцию списка стран, для граждан которых готов открыть границы Европейский союз, следует из распространённого 7 августа заявления Совета ЕС.
REGNUMвчера в 13:41
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Кубанский митрополит умер от осложнений из-за коронавируса

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский, председатель Высшего общецерковного суда РПЦ Исидор скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом, сообщил епископ Зеленоградский Савва в своем Telegram-канале.
РБК03:30
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