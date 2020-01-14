Энергетика
RT на русскомЭксперт оценил планы Минска по альтернативным вариантам импорта нефти
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал RT слова первого вице-премьера Белоруссии Дмитрия Крутого, который заявил, что Минск направил Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Прибалтики коммерческие предложения по импорту нефти.
Читать в источнике
Оценить1055
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 15:29, Ашберн
Происшествия
В Каталонии произошел взрыв на нефтехимическом заводе
Армия и оружие
По американской базе в Ираке нанесен ракетный удар
По военной базе Эт-Таджи к северу от Багдада, где дислоцируются американские военнослужащие, был нанесен ракетный удар, сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал "Ас-Сумария".
Хоккей
«ОЭРДЖИ Юниор» впервые за 47 матчей одержал победу в МХЛ
Общество
Москвичи получили доступ к электронным медкартам
Москвичи получили доступ к электронным медкартам Доступ к своим электронным медицинским картам (ЭМК) получили московские пациенты.
Авто
АЕБ: в 2020 году российский авторынок продолжит падение
Продажи новых легковых и легких коммерческих машин на российском авторынке в 2020 году снизятся на 2,1%. Такой прогноз озвучила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
Происшествия
Бастрыкин назвал заказчика убийства следователя Евгении Шишкиной
Александр Иванович, одним из самых дерзких преступлений последнего времени стало убийство следователя органов внутренних дел Евгении Шишкиной.
Общество
Минюст прокомментировал решение ЕСПЧ по второму «делу ЮКОСа»
Постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по второму «делу ЮКОСа» не означает автоматическую и безусловную отмену приговора в отношении Михаила Ходорковского и бывшего руководителя МФО «МЕНАТЕП» Платона Лебедева.
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров опубликовал редкое фото с новой женой
Лидер питерской музыкальной группировки «Ленинград» Сергей Шнуров впервые за довольно длительный период времени опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию со своей новой супругой.
Интернет
Instagram начал тестировать личные сообщения в веб-версии
Здоровье
Свыше 2 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию в 2019 году
В ведомстве уточнили, что диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры прошли порядка 2,1 млн жителей региона.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Политика
НАБУ обязали открыть дело против Порошенко и администрации Обамы
Высший антикоррупционный суд Украины (ВАСУ) обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследовать факты захвата власти и коррупции, производство будет открыто в отношении экс-президента страны Петра Порошенко и администрации бывшего лидера США Барака Обамы.
Политика
В Госдуме объяснили аномально теплую зиму климатическим оружием США
Аномально теплая зима в России может свидетельствовать о применении США климатического оружия.
Хоккей
Овечкин обогнал Селянне в списке лучших снайперов в истории НХЛ
В списке лучших снайперов лиги россиянин обогнал финского форварда Теему Селянне, на счету которого 684 гола.
Политика
Фракция Порошенко обвинила Зеленского в тайных переговорах с Россией
Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" в Верховной раде Украины Артур Герасимов раскритиковал президента страны Владимира Зеленского за визит в Оман и заподозрил его в тайных переговорах с Россией.
Футбол
Президент РПЛ был вызван на допрос в МВД
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин был вызван на допрос в МВД.
Шоу-бизнес
Олег Меньшиков признался, почему у него нет детей
Супруги долгое время откладывали момент появления на свет детей. Прошло немало лет, и иметь детей больше не позволяло здоровье.
Происшествия
Крупный торговый центр в Киеве затопило горячей водой
Людей пришлось экстренно эвакуировать. Из помещений, в которые устремилась горячая вода, вынесли пять человек с ожогами.
Общество
СК хочет упростить процедуру задержания лиц с особым статусом
В Следственном комитете РФ (СК) разработали предложения по упрощению процедуры задержания на месте преступления лиц с особым статусом.
Политика
Иранец, снявший видео крушения украинского самолета, задержан
Иранец, снявший и опубликовавший видео, на котором запечатлено попадание ракеты в украинский самолет, задержан Корпусом стражей исламской революции (КСИР) для допроса.
Игры
Epic Games Store рассказал о судьбе программы бесплатной раздачи игр
Компания подтвердила, что в текущем году она продолжит реализовывать свою программу еженедельной бесплатной раздачи игр.
Автоспорт
Экипаж Каргинова победил на девятом этапе «Дакара» в зачете грузовиков
Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Андрея Каргинова стал победителем девятого этапа ралли-рейда "Дакар" в зачете грузовиков, проходящего впервые в Саудовской Аравии.
Общество
В Boeing назвали идиотами обратившихся за обучением сотрудников Lion Air
В январе 2020 года из обнародованной переписки сотрудников Boeing выяснилось, что в самой компании называли самолет «разработанным клоунами, которые, в свою очередь, находятся под надзором обезьян».
Армия и оружие
Украина планирует отправить военных в поддержку миссии НАТО в Ираке
Украина готова стать операционным партнером Североатлантического альянса и направить военных в Ирак, заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с заместителем генсека НАТО по вопросам операций Джоном Манзою.
Кино
Федор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»
Федор Добронравов, исполнивший в комедийном сериале «Сваты» Ивана Будько, анонсировал долгожданный выход седьмого сезона.
Финансы
Курс евро по отношению к доллару США в 10:01 MSK 13 января повысился на 0.08%
Курс евро по отношению к доллару США в 10:01 MSK 13 января повысился на 0.08% (+0.0009) до $1.1129 с $1.1120 предыдущего закрытия.
Футбол
Нойер может летом покинуть «Баварию»
По информации France Football, вратарь «Баварии» Мануэль Нойер может уйти из мюнхенского клуба уже в следующее межсезонье.