с чего всё началось

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал RT слова первого вице-премьера Белоруссии Дмитрия Крутого, который заявил, что Минск направил Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Прибалтики коммерческие предложения по импорту нефти.

Общество Москвичи получили доступ к электронным медкартам Москвичи получили доступ к электронным медкартам Доступ к своим электронным медицинским картам (ЭМК) получили московские пациенты.

Авто АЕБ: в 2020 году российский авторынок продолжит падение Продажи новых легковых и легких коммерческих машин на российском авторынке в 2020 году снизятся на 2,1%. Такой прогноз озвучила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Происшествия Бастрыкин назвал заказчика убийства следователя Евгении Шишкиной Александр Иванович, одним из самых дерзких преступлений последнего времени стало убийство следователя органов внутренних дел Евгении Шишкиной.

Общество Минюст прокомментировал решение ЕСПЧ по второму «делу ЮКОСа» Постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по второму «делу ЮКОСа» не означает автоматическую и безусловную отмену приговора в отношении Михаила Ходорковского и бывшего руководителя МФО «МЕНАТЕП» Платона Лебедева.

Шоу-бизнес Сергей Шнуров опубликовал редкое фото с новой женой Лидер питерской музыкальной группировки «Ленинград» Сергей Шнуров впервые за довольно длительный период времени опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию со своей новой супругой.

Общество Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.

Политика НАБУ обязали открыть дело против Порошенко и администрации Обамы Высший антикоррупционный суд Украины (ВАСУ) обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследовать факты захвата власти и коррупции, производство будет открыто в отношении экс-президента страны Петра Порошенко и администрации бывшего лидера США Барака Обамы.

Политика Фракция Порошенко обвинила Зеленского в тайных переговорах с Россией Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" в Верховной раде Украины Артур Герасимов раскритиковал президента страны Владимира Зеленского за визит в Оман и заподозрил его в тайных переговорах с Россией.

Политика Иранец, снявший видео крушения украинского самолета, задержан Иранец, снявший и опубликовавший видео, на котором запечатлено попадание ракеты в украинский самолет, задержан Корпусом стражей исламской революции (КСИР) для допроса.

Общество В Boeing назвали идиотами обратившихся за обучением сотрудников Lion Air В январе 2020 года из обнародованной переписки сотрудников Boeing выяснилось, что в самой компании называли самолет «разработанным клоунами, которые, в свою очередь, находятся под надзором обезьян».

Армия и оружие Украина планирует отправить военных в поддержку миссии НАТО в Ираке Украина готова стать операционным партнером Североатлантического альянса и направить военных в Ирак, заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с заместителем генсека НАТО по вопросам операций Джоном Манзою.