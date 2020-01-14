с чего всё началось

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал RT слова первого вице-премьера Белоруссии Дмитрия Крутого, который заявил, что Минск направил Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Прибалтики коммерческие предложения по импорту нефти.

Экономика В этом году эксперты прогнозируют рост цен на черный хлеб Другой эксперт, президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон не исключает повышения цен на хлеб, а также хлебобулочные изделия из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки на 6,5-7 % за год.

Политика МИД Израиля осудил прославление на Украине идеологов антисемитизма Министерство иностранных дел Израиля осудило публичное прославление на Украине лиц, ответственных за убийства евреев во время Холокоста и погромов, и подчеркнуло, что прославление антисемитов не может представляться как "внутренняя проблема" какой-либо страны.

Гаджеты Составлен рейтинг самых прочных смартфонов 2019 года Известный «мучитель» смартфонов, блогер Зак Нельсон (Zach Nelson) опубликовал на своём YouTube-канале JerryRigEverything видео, в котором рассказал, какие же устройства оказались самыми прочными в 2019 году.

Футбол Интер — Кальяри 4:1 «Интер» на своем поле обыграл «Кальяри» в матче 1/8 финала Кубка Италии. Миланцы победили во встрече со счетом 4:1.

Политика Синоптик прокомментировал слова депутата о климатическом оружии США Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью РБК назвал бредом слова депутата Госдумы Алексея Журавлева о "климатическом оружии" Соединенных Штатов.

Космос Названы два способа двигать Солнце Мэтт Каплан, астрофизик из Университета штата Иллинойс (США) вывел метафору космического корабля на новый уровень, описав две гигантские машины, способные двигать целые звездные системы.

Армия и оружие По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.

Политика В Иране арестовали причастных к крушению украинского «боинга» В Иране арестовали несколько человек по подозрению в причастности к крушению украинского лайнера Boeing 737-800, в результате которого погибло более 170 человек.

Политика Зеленский обсудил с Трюдо авиакатастрофу в Иране Лидер Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады провели телефонный диалог, в ходе которого обсудили крушение украинского лайнера в Иране.