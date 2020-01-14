Энергетика
RT на русскомЭксперт оценил планы Минска по альтернативным вариантам импорта нефти
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал RT слова первого вице-премьера Белоруссии Дмитрия Крутого, который заявил, что Минск направил Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Прибалтики коммерческие предложения по импорту нефти.
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Экономика
В этом году эксперты прогнозируют рост цен на черный хлеб
Другой эксперт, президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон не исключает повышения цен на хлеб, а также хлебобулочные изделия из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки на 6,5-7 % за год.
Политика
Путин обратится с посланием к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
Происшествия
В Испании прогремел взрыв на нефтехимическом заводе
Политика
МИД Израиля осудил прославление на Украине идеологов антисемитизма
Министерство иностранных дел Израиля осудило публичное прославление на Украине лиц, ответственных за убийства евреев во время Холокоста и погромов, и подчеркнуло, что прославление антисемитов не может представляться как "внутренняя проблема" какой-либо страны.
Хоккей
Нападающий «Ак Барса» Глухов забил чудо-гол в ворота «Амура»
Нападающий «Ак Барса» Михаил Глухов забил чудо-гол парашютом во время матча против хабаровского «Амура».
Гаджеты
Составлен рейтинг самых прочных смартфонов 2019 года
Известный «мучитель» смартфонов, блогер Зак Нельсон (Zach Nelson) опубликовал на своём YouTube-канале JerryRigEverything видео, в котором рассказал, какие же устройства оказались самыми прочными в 2019 году.
Футбол
Интер — Кальяри 4:1
«Интер» на своем поле обыграл «Кальяри» в матче 1/8 финала Кубка Италии. Миланцы победили во встрече со счетом 4:1.
Хоккей
Панарин набрал пять очков в нью-йоркском дерби
Политика
США пригрозили Ираку санкциями в случае покупки российских С-400
Здоровье
В Китае умерла студентка, пять лет питавшаяся рисом и чили
Китайская студентка, на протяжении пяти лет питавшаяся только рисом и маринованными перцами чили, скончалась от истощения, сообщило издание South China Morning Post.
Политика
Синоптик прокомментировал слова депутата о климатическом оружии США
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью РБК назвал бредом слова депутата Госдумы Алексея Журавлева о "климатическом оружии" Соединенных Штатов.
Космос
Названы два способа двигать Солнце
Мэтт Каплан, астрофизик из Университета штата Иллинойс (США) вывел метафору космического корабля на новый уровень, описав две гигантские машины, способные двигать целые звездные системы.
Кино
Вышел трейлер сериала «Город ангелов» с Натали Дормер
В сети появился первый тизер нового сериала «Город Ангелов», ставший спин-оффом фэнтезийной драмы «Страшные сказки» (2014).
Космос
Пылинка возрастом 7 млрд лет найдена в австралийском метеорите
«Пассажирка» знаменитого метеорита Мерчинсон оказалась старше нашей солнечной системы Как сообщает ToDay News Ufa, ученые определили возраст пылинки, взятой с метеорита.
Игры
Epic Games Store рассказал о судьбе программы бесплатной раздачи игр
Компания подтвердила, что в текущем году она продолжит реализовывать свою программу еженедельной бесплатной раздачи игр.
Футбол
Президента РПЛ Сергея Прядкина допросили по делу о договорном матче
По информации РЕН ТВ, речь идет о деле, касающегося оказания влияния на результат футбольного матча между клубами "Чайка" и "Черноморец".
Общество
РЖД закупит компьютеры с российскими процессорами на 1 млрд рублей
ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) закупит 15 тыс. компьютеров на отечественных процессорах «Эльбрус», следует из аукциона на портале госзакупок, на который обратило внимание издание CNews.
Шоу-бизнес
31-летняя Мэрилин Керро стала мамой во второй раз
Прошедшим летом Мэрилин Керро объявила о второй беременности. Вечером 14 января эстонская ведьма сообщила поклонникам, что родила дочь.
Армия и оружие
По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар
Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.
Политика
В Иране арестовали причастных к крушению украинского «боинга»
В Иране арестовали несколько человек по подозрению в причастности к крушению украинского лайнера Boeing 737-800, в результате которого погибло более 170 человек.
Политика
Зеленский обсудил с Трюдо авиакатастрофу в Иране
Лидер Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады провели телефонный диалог, в ходе которого обсудили крушение украинского лайнера в Иране.
Общество
В Boeing назвали идиотами обратившихся за обучением сотрудников Lion Air
Сотрудники Boeing в переписке между собой не стеснялись в выражениях по поводу покупателей лайнеров модели 737 MAX, просивших о переобучении летчиков.
Футбол
Кике Сетьен сменил Вальверде на посту главного тренера «Барселоны»
Общество
В соцсети «ВКонтакте» произошел масштабный сбой
Пользователи известной российской соцсети «ВКонтакте» пожаловались на масштабный сбой.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус находится в реанимации
Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
Шоу-бизнес
Смолов женится на 17-летней внучке Бориса Ельцина
Недавно в Сети появилась информация о его романе с внучкой экс-президента страны – Марией Юмашевой.
Происшествия
В США 26 человек пострадали от сброса авиатоплива на детскую площадку
В настоящей момент 70 пожарных и фельдшеров скорой помощи находятся на месте происшествия для оказания помощи потерпевшим.
Армия и оружие
В Сирии заявили, что авиабазу в Хомсе атаковали самолеты ВВС Израиля
Израильские самолеты атаковали во вторник авиабазу Тифор (Т4) на востоке сирийской провинции Хомс, аэродрому нанесен материальный ущерб, сообщает сирийское государственное агентство САНА со ссылкой на официальный военный источник.