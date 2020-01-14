Энергетика

RT на русскомRT на русскомЭксперт оценил планы Минска по альтернативным вариантам импорта нефти

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал RT слова первого вице-премьера Белоруссии Дмитрия Крутого, который заявил, что Минск направил Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Прибалтики коммерческие предложения по импорту нефти.
Читать в источнике
Комментировать1066
с чего всё началось
Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме, - сказал Крутой, слова которого приводит агентство БелТА
.
ТАСС06:32

Подробнее о событии

Белоруссия собралась заменить российскую нефть на поставки с Украины

Lenta.ru07:44

В Белоруссии заявили о поиске альтернатив российской нефти

RT на русском13:50

Минск начал искать альтернативы российской нефти

Коммерсантъ09:09

Эксперт оценил планы Минска найти альтернативу российской нефти

РИА Новости14:25

Минск начал поиск замены российской нефти на Украине и в Польше

РБК07:18

Минск оценил выплату премий нефтекомпаниям России в прежнем объеме

Известия07:08

Минск предложил купить нефть у Украины, Азербайджана, Казахстана, Польши и стран Балтии

ТАСС07:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 16:34, Ашберн
Шоу-бизнес

Федор Смолов решил жениться на 17-летней внучке Бориса Ельцина

ГлобалМСК.ру 06:49
Происшествия

Экс-полковник Захарченко подрался с заключённым в колонии

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко подрался с одним из заключённых в мордовской колонии, где он отбывает срок.
RT на русском 10:42
Интернет

Instagram начал тестировать личные сообщения в веб-версии

Газета Кемерова 12:59
Армия и оружие

По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар

Lenta.ru 15:42
Общество

Кудрин высказался о борьбе с бедностью в России

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин высказался по поводу борьбы с бедностью в России.
RT на русском 09:06
Здоровье

Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи

«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Коммерсантъ вчера в 05:50
Происшествия

В Каталонии произошел взрыв на нефтехимическом заводе

Коммерсантъ 14:52
Общество

В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой

Российские пользователи «ВКонтакте» сообщают о сбоях в работе социальной сети.
BFM.ru 09:52
Политика

Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии

Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
RT на русском 02:02
Здоровье

Названы привычки, вредные для интимной жизни

МедиаПоток вчера в 10:02
Шоу-бизнес

Олег Меньшиков признался, почему у него нет детей

Супруги долгое время откладывали момент появления на свет детей. Прошло немало лет, и иметь детей больше не позволяло здоровье.
Вести Подмосковья 13:16
Армия и оружие

СМИ сообщают о воздушной атаке на авиабазу ВВС Сирии в Хомсе

Авиабаза военно-воздушных сил Тифор, расположенная на востоке провинции Хомс в Сирии, была атакована боевыми БПЛА и ракетами.
Вести.Ru 16:14
Наука

ФМРТ сделали одновременно двоим

Несмотря на ограничения (чистота сигнала была ниже по сравнению со стандартным фМРТ), ученым удалось визуализировать активность речевых центров мозга, а также сенсомотороной коры во время эксперимента.
N+1 11:18
Армия и оружие

Опубликовано новое видео удара двух ракет по украинскому Boeing

Опубликованы новые кадры удара по украинскому Boeing 737, снятые камерой видеонаблюдения.
Фергана 16:28
Игры

Metro Exodus стала самой продаваемой игрой в Epic Games Store в России

Компания рассказала о количестве пользователей платформы и сумме потраченных ими денег, а также о самых популярных играх — в том числе и в России.
CyberSport.ru 15:28
Футбол

Игроки клуба 3-го дивизиона отпраздновали попадание на «Реал» в Кубке

News.ru 14:05
Армия и оружие

Российский Ми-35М отогнал курдов от патруля в Сирии

Lenta.ru 07:53
Экономика

Минфин внесет в правительство законопроект о новых пенсиях

Минфин планирует в марте внести в правительство законопроект о создании новой накопительной пенсионной системы (гарантированный пенсионный план, ГПП).
Российская газета 11:18
Кино

Американская киноакадемия назвала номинантов на премию «Оскар»

Радио Sputnik вчера в 10:13
Политика

В Госдуме объяснили аномально теплую зиму климатическим оружием США

Аномально теплая зима в России может свидетельствовать о применении США климатического оружия.
Lenta.ru 07:05
Культура

Заглавную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде исполнит Билли Айлиш

Билли Айлиш выбрали исполнительницей главной темы в новом фильме о Джеймсе Бонде.
Полит.ру 13:46
Кино

Комедия «Холоп» обогнала фильм «Т-34» по кассовым сборам в России

Как стало известно ToDay News Ufa, уже в день премьеры 25 декабря прошлого года кассовые сборы составили 46,3 млн. рублей, а в первые выходные показа фильма доход составил 303 млн. рублей.
ToDay News Ufa 11 января в 18:29
Армия и оружие

Корвет «Гремящий» испытал новое оружие в Баренцевом море

Корвет проекта 20385 «Гремящий» выполнил торпедную стрельбу по подводной и надводной целям, испытав новое вооружение в Баренцевом море, заявил начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.
Взгляд.ру 06:48
Экономика

Bloomberg: США намерены исключить КНР из списка валютных манипуляторов

Администрация американского лидера Дональда Трампа планирует вывести Китай из списка валютных манипуляторов.
RT на русском вчера в 14:00
Общество

Меган Маркл отказалась слушать королеву Великобритании

Paul Marriott / Globallookpress Супруга британского принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл не стала слушать королеву Великобритании на совете королевской семьи.
РЕН ТВ 09:04
Хоккей

«Ак Барс» по буллитам обыграл «Амур»

Матч ТВ 06:55
Происшествия

В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев

В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.
РБК 07:01
Общество

В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров

В ульяновской школе родители учеников 9 класса потребовали уволить учительницу за то, что она покупала бюстгальтеры в местном торговом центре, и это увидели ее ученики, передает сайт kp.ru.
Газета.Ru 13:46
Хоккей

Овечкин обогнал Селянне в списке лучших снайперов в истории НХЛ

В списке лучших снайперов лиги россиянин обогнал финского форварда Теему Селянне, на счету которого 684 гола.
Lenta.ru 01:32
Музыка

Сергей Шнуров ответил стихами на слова о своей скоропостижной смерти

Невские Новости вчера в 12:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное