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RT на русском
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Эксперт оценил планы кабмина повысить НДФЛ для людей с высоким доходом

Вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал оценил в беседе с RT планы правительства по увеличению ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13 до 15% для граждан, зарабатывающих более 5 млн рублей в год.В источнике
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Парламентская газета

Эксперт назвал изменение ставки НДФЛ шагом к прогрессивной шкале налогообложения

Парламентская газетавчера в 16:44
Реальное время

Эксперт назвал плюсы повышения налогов для богатых до 15%

Реальное времявчера в 08:30
RT на русском

Эксперт оценил планы кабмина повысить НДФЛ для людей с высоким доходом

RT на русскомвчера в 08:18
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В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.
РИА Новостивчера в 21:09
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В Минздраве не прогнозируют второй волны коронавируса в России

В сентябре - октябре в России ожидается рост числа заразившихся коронавирусом из-за сезонного фактора, но второй волны не будет, считает главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.
Российская газета19 сентября в 07:22
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Разработчик «Новичка» оценил извинения Мирзаянова перед Навальным

Леонид Ринк, один из разработчиков нервно-паралитического вещества "Новичок", прокомментировал заявление проживающего в США Вила Мирзаянова, которого также называют создателем этого вещества.
РИА Новостивчера в 03:42
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