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MagadanMedia.ru
MagadanMedia.ru

Эксперт оценил пользу страховки от хищения средств с банковских карт

В последнее время многие российские банки предлагают разные виды страхования от хищения денег с банковских карт. Эксперт оценил, насколько необходимо тратить деньги на такую страховку.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Эксперты оценили пользу страховки от хищения средств с банковских карт

Российские банки предлагают различные виды страховок для защиты от хищений средств, в том числе с банковских карт. Насколько полезна для граждан эта дополнительная платная услуга на фоне участившихся в пандемию мошеннических атак, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
РИА Новости21:16
Подробнее о событии
Рамблер

Страховка: деньги россиян оказались под угрозой

Рамблер02:06
РИА Новости

Эксперты оценили пользу страховки от хищения средств с банковских карт

РИА Новости21:16
АБН

Эксперты оценили пользу страховки для защиты банковских карт

АБН23:50
ТК Звезда

Эксперты рассказали об особенностях страховки банковских карт от мошенников

ТК Звезда23:30
НТВ

Поможет ли страховка при списании денег с карты мошенниками

НТВ22:03
Дни24

Эксперты оценили пользу страховки для защиты банковских карт

Дни2400:39
ПРАЙМ

Эксперты рассказали, полезна ли страховка от мошеннических списаний по картам

ПРАЙМ21:15

Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви

Бывшего схиигумена Сергия (Романова), который своевольно удерживает Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, отлучили от церкви, потому что он сам поставил себя вне общения с ней, написал в Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви
Газета.Ru07:22
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Песков объяснил заказом слухи о возможной отставке Беглова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможной отставке губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, сообщил журналистам, что «в век ложной информации и фейков», относиться к ним нужно соответствующим образом, сообщает «РИА Новости».
РБК08:10
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Адвокат Ефремова Пашаев признал нарушение Кодекса адвокатской этики

Квалификационная комиссия адвокатской палаты Республики Северная Осетия усмотрела в публичной активности адвоката Эльмана Пашаева нарушения Кодекса этики, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru04:37
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В порту Бейрута вновь вспыхнул сильный пожар

Бейрут, 10 сентября 2020, 14:34 — REGNUM На территории порта столицы Ливана — города Бейрута, где в августе прогремел мощный двойной взрыв, вспыхнул новый сильный пожар, дым от которого виден на расстоянии трех километров.
REGNUM07:34
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В Донбассе временно отменили инспекцию позиций ВСУ с участием ОБСЕ

Инспекция позиций Вооруженных сил Украины в районе поселка Шумы в Донбассе с участием представителей ОБСЕ 10 сентября не состоится и пока временно отменяется, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Офисе президента Украины.
Интерфакс06:46
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Лукашенко сожалеет об отсутствии поддержки части населения Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил сожаление в связи с отсутствием поддержки со стороны части населения страны, хотя он вывел Белоруссию из состояния исключительно аграрной державы, какой республика была в составе СССР.
ТАСС8 сентября в 10:14
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Суд перевел ключевого фигуранта дела Фургала под домашний арест

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и изменил Мистрюкову меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, на срок до 18 октября", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Интерфакс07:10
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США оштрафовали «дочку» Deutsche Bank за нарушение санкций против РФ

Компания Deutsche Bank Trust Company Americas, которая является дочерним предприятием Deutsche Bank получило штраф от Минфина США на сумму в $583 тыс. за нарушение санкций, введенных против России из-за присоединения Крыма.
Газета.Ru18:38
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Лавров сравнил действия ФРГ по Навальному с расследованием по MH17

Глава МИД заявил журналистам, что высказывания со стороны Запада о сотрудничестве с Россией по расследованию ситуации не вызывают доверия Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совещания министров иностранных дел ШОС заявил, что поведение Германии в рамках дела по Навальному, напоминает расследование трагедии, связанной с малайзийским Boeing в 2014 году над Украиной.
Моя Москва.онлайн08:01
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Правительство выделило на ЦКАД еще 16 миллиардов рублей

Правительство РФ утвердило выделение дополнительных 15,76 миллиарда рублей из бюджета на строительство Центральной кольцевой автодороги в Подмосковье, за счет этого и дополнительных вложений инвесторов в рамках концессий весь проект подорожал с 320,6 до 341,2 миллиарда рублей, следует из распоряжения кабмина.
РИА Новости05:49

Глава района в Челябинской области заявил о нападении на него

"Заявление [о нападении] зарегистрировано, в настоящее время по данному факту проводится проверка", - сообщили в пресс-службе в ответ на вопрос о том, поступало ли от главы Кусинского района Юрия Лысякова заявление о нападении.
ТАСС07:35
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