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MagadanMedia.ru
MagadanMedia.ru

Эксперт оценил пользу страховки от хищения средств с банковских карт

В последнее время многие российские банки предлагают разные виды страхования от хищения денег с банковских карт. Эксперт оценил, насколько необходимо тратить деньги на такую страховку.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Эксперты оценили пользу страховки от хищения средств с банковских карт

Российские банки предлагают различные виды страховок для защиты от хищений средств, в том числе с банковских карт. Насколько полезна для граждан эта дополнительная платная услуга на фоне участившихся в пандемию мошеннических атак, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
РИА Новости21:16
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Рамблер

Страховка: деньги россиян оказались под угрозой

Рамблер02:06
Дни24

Эксперты оценили пользу страховки для защиты банковских карт

Дни2400:39
ПРАЙМ

Эксперты рассказали, полезна ли страховка от мошеннических списаний по картам

ПРАЙМ21:15
ТК Звезда

Эксперты рассказали об особенностях страховки банковских карт от мошенников

ТК Звезда23:30
НТВ

Поможет ли страховка при списании денег с карты мошенниками

НТВ22:03
РИА Новости

Эксперты оценили пользу страховки от хищения средств с банковских карт

РИА Новости21:16
АБН

Эксперты оценили пользу страховки для защиты банковских карт

АБН23:50

Посол Украины обеспокоен «интеграцией» России и Белоруссии

По словам Кизима, сближение России и Белоруссии началась и, как считает посол Украины, в ближайшее время белорусский президент Александр Лукашенко приедет с визитом в Москву, где, в том числе, будут говорить об интеграции.
Посол Украины обеспокоен «интеграцией» России и Белоруссии
REGNUM08:41
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США оштрафовали «дочку» Deutsche Bank за нарушение санкций против РФ

Компания Deutsche Bank Trust Company Americas, которая является дочерним предприятием Deutsche Bank получило штраф от Минфина США на сумму в $583 тыс. за нарушение санкций, введенных против России из-за присоединения Крыма.
Газета.Ru18:38
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Лавров сравнил действия Берлина по Навальному с Солсбери и MH17

Москва, 10 сентября 2020, 13:46 — REGNUM Действия властей Германии в ситуации вокруг блогера Алексея Навального напоминают истории с отравлениями в британском Солсбери и крушением малайзийского Boeing на Украине, заявил 10 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров.
REGNUM06:46
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Гол Кучерова стал решающим для победы «Тампы» над «Айлендерс»

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» из Флориды одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» во втором матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) благодаря голу российского нападающего Никиты Кучерова.
Известия00:34
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СК считает замминистра энергетики организатором хищения 600 млн рублей

Следствие считает заместителя министра энергетики России Анатолия Тихонова организатором хищения в ходе разработки информационной системы ТЭК за 600 млн рублей, сообщает пресс-служба СК.
RT на русском08:46
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В Британии предсказали «ледяную битву» у берегов России

Королевские Военно-морской флот и Военно-воздушные силы присоединились к американским и норвежским на ледяных морских путях Крайнего Севера, чтобы продемонстрировать свою позицию в отношении «морского маршрута».
ПолитРоссия06:07
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Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви

Бывшего схиигумена Сергия (Романова), который своевольно удерживает Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, отлучили от церкви, потому что он сам поставил себя вне общения с ней, написал в Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Газета.Ru07:22
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Экс-главу офиса Зеленского вызвали на допрос из-за заявлений по Крыму

Государственное бюро расследований Украины вызвало на допрос бывшего главу офиса президента Андрея Богдана после заявлений о якобы существующих договоренностях с РФ по статусу Крыма и авиасообщению с Россией, сообщила в четверг пресс-служба бюро.
РИА Новости08:46
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