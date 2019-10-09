Экономика
ИзвестияЭксперт оценил позиции на рынке новой компании AliExpress Russia
Ранее китайская компания Alibaba Group, Mail.ru Group, а также «Мегафон» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) закрыли сделку по созданию AliExpress Russia — предприятия в сфере электронной коммерции на территории России и СНГ. Об этом «Известиям» сообщили 9 октября в пресс-службе РФПИ.
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Политика
Путин рассказал губернаторам секрет успеха в работе руководителя
Президент России Владимир Путин на встрече с избранными 8 сентября губернаторами заявил, что не сомневается в наличии у них необходимого опыта для руководства регионами, но подчеркнул, что без чуткого отношения к людям нельзя добиться успеха.
РИА Новости 12:11
Спорт
Россия направила WADA ответы по делу о данных московской лаборатории
Ранее сообщалось, что у WADA возникли подозрения, что данными московской антидопинговой лаборатории кто-то манипулировал, прежде чем они были направлены в агентство в начале 2019 года.
Московский Комсомолец вчера в 13:12
Гаджеты
Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена
В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.
Astera 05:07
Культура
Гарик Мартиросян анонсировал свое новое шоу без мата
Российский ведущий, стендап-комик и резидент «Comedy Club» Гарик Мартиросян поделился с поклонниками информацией о своей новой концертной программе, которая получила соответствующее название — «Новый».
iReactor 14:50
Происшествия
Установлена личность открывшего стрельбу у синагоги в Германии
Установлена личность мужчины, открывшего стрельбу возле синагоги в немецком Галле. Об этом стало известно еженедельнику Spiegel.
Lenta.ru 14:58
Игры
Названы системные требования ПК-версии Red Dead Redemption 2. Они удивляют
В официальной информации системные требования, необходимые для запуска игры, указаны не были, а для ПК-аудитории этот вопрос часто становится краеугольным.
Российская газета 06:55
Футбол
Тренер сборной Шотландии: надеемся переломить негатив в прессе
Футболисты сборной Шотландии своими результатами постараются переломить негатив со стороны журналистов так же, как это сделала команда России после чемпионата мира в 2018 году, заявил главный тренер шотландцев Стив Кларк.
РИА Новости 15:20
Политика
Меркель и Зеленский оценили возможность нормандской встречи
Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудила саммит в нормандском формате.
RT на русском 15:20
Кино
Режиссёр «Другого мира» снимет спин-офф «Джона Уика»
Фильм Про 04:22
Общество
Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде
Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.
Lenta.ru 10:55
Политика
Минюст признал фонд Навального иностранным агентом
«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью», – говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:10
Политика
Шойгу отчитал командиров на закрытом совещании
ФедералПресс 06:29
Футбол
Власти Нидерландов решили отказаться от названия «Голландия» в спорте
Правительство Нидерландов приняло решение упразднить название Голландия в качестве второго и наиболее популярного именования страны.
ProstoProSport 07 октября в 23:47
Происшествия
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна в Подмосковье
Заместитель гендиректора «Вертолетов России» (входят в «Ростех») по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков попал в реанимацию, после того как выпал из окна своего загородного дома в Московской области.
РБК 05:20
Политика
Путин уволил своего советника Глазьева
Президент России Владимир Путин уволил своего советника Сергея Глазьева.
Газета.Ru 11:03
Футбол
Бывший вратарь «Челси» Чех стал хоккеистом
Бывший голкипер «Челси» и «Арсенала» Петр Чех подписал контракт с хоккейным клубом «Гилфорд Финикс», выступающим во втором дивизионе чемпионата Великобритании.
Lenta.ru 15:57
Здоровье
Елена Малышева озвучила наиболее подверженные риску инсульта профессии
Ведущие передачи «Жить здорово» Елена Малышева и Дмитрий Шубин посвятили новый выпуск программы о здоровье вопросу причин возникновения, факторам риска и симптоматике инсульта.
Дни24 07:52
Шоу-бизнес
Объявились очевидцы выписки Заворотнюк из больницы
Телепрограмма.pro утверждает, что с ее редакцией связался очевидец выписки Анастасии Заворотнюк из «Европейского медицинского центра».
Вести Подмосковья 01:18
Происшествия
Автобус врезался в газопровод в Москве
Газета.Ru 13:58
Общество
Дочка Джоли превращается в копию отца
Гости премьеры фильма «Малифисента: Владычица тьмы», состоявшейся в Риме, не могли не заметить, как подросла старшая биологическая дочка Аджелины Джоли — Шайло.
7Дней.ру вчера в 12:00
Экономика
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:25
Происшествия
Уволенному по «делу Голунова» полицейскому отказались дать второй шанс
Бывшему сотруднику полиции Роману Феофанову, уволенному из-за несоблюдения регламента работы при задержании журналиста Ивана Голунова, отказали в восстановлении на службе.
Lenta.ru 15:55
Политика
Зеленский заявил об отсутствии формулы для возвращения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство страны намерено вернуть Крым, однако сейчас «формулы» для этого процесса нет.
Известия 11:42
Наука
В гибели шерстистых мамонтов острова Врангеля обвинили изоляцию
ТАСС Наука вчера в 11:28
Космос
Curiosity нашел на Марсе древнее соленое озеро
Ученые NASA описали виды солей, найденные на участке осадочных пород под названием Остров Саттон, который Curiosity посетил в 2017 году.
Naked Science вчера в 02:55
Общество
Иркутский губернатор предложил поднять себе оклад на 44 процента
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад на 44 процента - до 27 тысяч рублей.
РИА Новости 15:40