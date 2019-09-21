с чего всё началось

Еврокомиссия настаивает на бронировании "Газпромом" транзита примерно на 10 лет в объеме в среднем 60 миллиардов кубометров газа в год, а также на доступности еще 30 миллиардов кубических метров для бронирования другим компаниям или "Газпрому" для краткосрочных контрактов.

Шоу-бизнес Внебрачного сына Анатолия Кашпировского показали на Первом канале У легендарного телецелителя перестроечных лет Анатолия Кашпировского обнаружился внебрачный сын, сообщает "СтарХит".

Армия и оружие В Минобороны РФ рассказали о дронах боевиков в Сирии Сбитые в сентябре возле российской авиабазы Хмеймим в Сирии беспилотники террористов вовсе не являются безобидными самоделками.

Экономика Любимым мороженым Путина накормят заграницу Краснодарский «Кореновский молочно-консервный комбинат», который, как считает президент России Владимир Путин, делает самое вкусное мороженое в стране, откроет цех для экспортных поставок.

Общество Пресс-секретарь Медведева прокомментировал письмо от актеров Пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Олег Осипов сообщил РБК, что письмо актеров с просьбой освободить участников «московского дела» поступило в аппарат премьера.

Политика Песков рассказал об осложнениях в вопросе мирного договора с Японией Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Россия столкнулась с еще одним препятствием на пути к заключению мирного договора с Японией.

Общество Дамир Юсупов объяснил отказ семьи переехать в подаренную квартиру Пилот экстренно севшего в кукурузном поле Airbus A321 Дамир Юсупов сообщил, что его семья пока не собирается переезжать в подаренную квартиру из-за детей, сообщает URA.ru.

Политика Трамп поставил ультиматум по помощи Украине Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не будет выделять деньги Украине пока европейские страны не выполнят его условия, передает Reuters.

Авто У дилеров появился купеобразный аналог Nissan Qashqai Стоит напомнить, что Venucia T90 разработан на основе удлиненной версии Nissan Qashqai+2 прошлой генерации.

Политика Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в украденном детстве Шведская школьница Грета Тунберг, прославившаяся своими одиночными пикетами в поддержку климата, обвинила мировых лидеров, собравшихся в ООН на сессию Генеральной Ассамблеи, в том, что они украли у нее детство.

Культура В Минкульте назвали ошибкой публикацию «Культурного норматива для школьников» Список культурных нормативов для школьников был опубликован без согласования с руководством министерства, что привело к его ложной интерпретации, сообщила журналистам статс-секретарь, заместитель министра культуры Алла Манилова.

Энергетика Минэнерго оценило стоимость проекта «Дальневосточный СПГ» в $6,1 млрд Стоимость проекта "Дальневосточный СПГ", который получит газ с проекта "Сахалин-1", оценивают в $6,1 млрд, отметил глава департамента по добыче и транспортировке нефти и газа Минэнерго Александр Гладков.

Энергетика Дания попала в газовую зависимость от России На период простоя Копенгаген планирует закупать голубое топливо у Германии, тем самым попав в зависимость от России.

Происшествия Под Нижним Тагилом произошло массовое смертельное ДТП с автобусом В Пригородном районе Свердловской области произошло ДТП с участием автобуса, грузовика и нескольких легковых автомобилей.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.

Общество Крах Thomas Cook вызвал веерное падение акций турфирм по всему миру Согласно прогнозу британской прессы, в результате краха компании работу потеряют около 20 тыс. человек по всему миру, в том числе порядка 9 тыс. - в самой Великобритании, ведь туроператор имеет по всей стране разветвлённую сеть собственных турагентств по продаже путевок, насчитывающей 563 офиса.

Автоспорт Хорнер: Ferrari применяет какое-то интересное топливо По мнению Кристиана Хорнера, победы Ferrari однозначно свидетельствуют о том, что на этой стадии сезона итальянская команда сильнее всех, но руководитель Red Bull Racing вновь намекнул, что скорость красных машин вызывает подозрения.

Происшествия ФСБ проводит обыски в воронежском НИИ электротехники Ранее, в 2018 году, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве при исполнении контракта на техперевооружение НИИЭТ, ущерб превышает 92 млн руб.

Общество Меган Маркл нарушила королевский протокол во время турне Меган Маркл и принц Гарри обрадовали фанатов из ЮАР, когда встретились с местными жителями в Кейптауне 23 сентября, в первый день своего королевского тура.

Финансы В России могут ввести отрицательные ставки по валютным депозитам Центробанк может дать право банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам.

Гаджеты Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha Китайская компания Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha. Видео презентации опубликовано на странице компании в YouTube.