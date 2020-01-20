Общество

RT на русскомRT на русскомЭксперт оценил проект о выкупе «красивых» номеров через госуслуги

Ранее kp.ru сообщил, что Минэкономики подготовило проект постановления правительства, согласно которому резервировать и покупать «красивые» автомобильные номера можно будет через портал госуслуг.
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с чего всё началось

Красивые номера уходят с молотка

Минэкономики разработало правила продажи автомобильных госзнаков Минэкономики подготовило проект постановления правительства, позволяющее гражданам резервировать за собой и выкупать «красивые» автомобильные номера через портал госуслуг. Новые правила вступят в силу с 1 января 2021 года.
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«Актуальности уже нет»: автоэксперты оценили проект о выкупе «красивых» номеров через Госуслуги

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