Финансы
РИА НовостиЭксперты оценили решение ЦБ снизить ключевую ставку
При снижении ключевой ставки Центробанк учитывал влияние распространяющегося в Китае коронавируса на мировую экономику, считают аналитики. Банк России снизил в пятницу ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до шести процентов годовых, это стало шестым снижением ключевой ставки подряд.
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Культура
Российская певица выступит на «Оскаре»
Российская джазовая певица Анна Бутурлина, которая является официальным русским голосом Эльзы из мультфильма "Холодное сердце", споет на церемонии "Оскара" композицию Into the Unknown ("Вновь за горизонт") из этой анимационной ленты.
Энергетика
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Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию на прежних коммерческих условиях.
Интернет
Google Chrome будет блокировать загрузку файлов по HTTP
Начиная с июня, система будет принудительно блокировать загрузку файлов с расширением .exe, а также начнёт сообщать о «сомнительности» ZIP-архивов и ISO-образов.
Происшествия
В результате аварийной посадки самолета в Стамбуле есть погибший
В результате инцидента, произошедшего в стамбульском Международном аэропорту Сабихи Гёкчен, погиб человек, передает AP.
Общество
Число погибших от коронавируса в провинции Хубэй возросло
В провинции Хубэй число жертв нового типа коронавируса 2019-nCoV увеличилось до 699.
Шоу-бизнес
52-летняя Ольга Кабо показала точеную фигуру в купальнике
В своём Instagram Ольга Кабо выложила снимок, сделанный в бассейне. Перед камерой Ольга предстала в ярко-красном купальнике.
Наука
Эффект притягивающей акустической левитации позволил создать бесконтактный станок с ЧПУ
Шоу-бизнес
Кристину Асмус в купальнике сравнили с Памелой Андерсон
Кристина вряд ли ожидала такой реакции, но ее всерьез начали сравнивать с Памелой Андерсон и говорить о том, что Асмус справилась бы с ролью спасательницы Малибу.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Шоу-бизнес
Юлий Гусман рассказал о размере своей пенсии
Происшествия
Коронавирусом заразился белый европеец
Вчера британец Алан Стилл — белый мужчина 58 лет, сообщил, что у него диагностирован коронавирус.
Экономика
Дерипаска раскритиковал ЦБ за медленное снижение ключевой ставки
Основатель компании «Русал» Олег Дерипаска раскритиковал решение Центробанка о снижении ключевой ставки на «позорные 0,25%».
Политика
Меркель призвала отменить результаты выборов премьера в Тюрингии
Канцлер ФРГ Ангела Меркель подвергла критике ход и результаты выборов премьер-министра федеральной земли Тюрингия, которые обернулись политическим скандалом из-за правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и призвала отменить результаты голосования.
Политика
В Канаде подали иск к Ирану из-за крушения украинского самолета
Канадские юристы подали в суд иск к Ирану в связи с крушением самолета Boeing 737 украинских авиалиний в Тегеране.
Кино
Киану Ривз засветился на съемках «Матрицы 4»
Коммерческий успех «Матрицы» дал «зелёный свет» для создания продолжений (сюжетные намётки трилогии задумывались авторами изначально, однако студия требовала определиться с результатами проката первого фильма).
Шоу-бизнес
Пелагея сообщила о травле из-за развода с Телегиным
Российская певица Пелагея опубликовала видео у себя в Instagram, в котором высказалась по поводу своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
Политика
Мишустин назначил нового замглавы министра строительства и ЖКХ
«Назначить Козлова Александра Сергеевича заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», — говорится в документе.
Экономика
Росстат сообщил о росте среднего размера пенсий в 2019 году на 6%
Средний размер назначенных в 2019 году пенсий вырос в России на 6% и составил 14 163 рубля, следует из обнародованного доклада Росстата о социально-экономическом положении страны.
Политика
Лавров назвал доверительной беседу с Мадуро
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что его беседа с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро прошла в очень доверительном ключе.
Энергетика
Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США
В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Интернет
Сбой произошел в работе Twitter
Пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе соцсети Twitter.
Политика
Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео
Технологии
В Samsung объяснили блокировку телевизоров в России
Блокировка некоторых телевизоров Samsung связана с тем, что эти устройства были изготовлены для другого региона.
Общество
Нагиев ответил на слова о «некрасивых» мужчинах в России
Ранее модельер высказался о том, что Россия и Бразилия "создают" мировых красавиц, чего нельзя сказать о мужчинах.
Происшествия
Амурского тигра убили в Приморье
Неизвестные убили в лесу в Приморье краснокнижного амурского тигра.
Политика
Трамп советует демократам винить Россию в срыве кокусов в Айове
Президент США Дональд Трамп с иронией заявил, что Демократической партии следует винить России в сбое при подсчете голосов на праймериз Демпартии в штате Айова.
Политика
Сотрудник Совета нацбезопасности США Виндман уволен из Белого дома
Показания Виндмана Ранее в своих показаниях Конгрессу Виндман заявил, что американская администрация и сам Трамп требовали от украинской стороны проведения расследования деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, в обмен на встречу президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером в Белом доме.