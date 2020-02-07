При снижении ключевой ставки Центробанк учитывал влияние распространяющегося в Китае коронавируса на мировую экономику, считают аналитики. Банк России снизил в пятницу ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до шести процентов годовых, это стало шестым снижением ключевой ставки подряд.

Культура Российская певица выступит на «Оскаре» Российская джазовая певица Анна Бутурлина, которая является официальным русским голосом Эльзы из мультфильма "Холодное сердце", споет на церемонии "Оскара" композицию Into the Unknown ("Вновь за горизонт") из этой анимационной ленты.

Энергетика Козак сообщил об условиях поставок нефти Белоруссии Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию на прежних коммерческих условиях.

Интернет Google Chrome будет блокировать загрузку файлов по HTTP Начиная с июня, система будет принудительно блокировать загрузку файлов с расширением .exe, а также начнёт сообщать о «сомнительности» ZIP-архивов и ISO-образов.

Шоу-бизнес Кристину Асмус в купальнике сравнили с Памелой Андерсон Кристина вряд ли ожидала такой реакции, но ее всерьез начали сравнивать с Памелой Андерсон и говорить о том, что Асмус справилась бы с ролью спасательницы Малибу.

Происшествия Коронавирусом заразился белый европеец Вчера британец Алан Стилл — белый мужчина 58 лет, сообщил, что у него диагностирован коронавирус.

Политика Меркель призвала отменить результаты выборов премьера в Тюрингии Канцлер ФРГ Ангела Меркель подвергла критике ход и результаты выборов премьер-министра федеральной земли Тюрингия, которые обернулись политическим скандалом из-за правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и призвала отменить результаты голосования.

Кино Киану Ривз засветился на съемках «Матрицы 4» Коммерческий успех «Матрицы» дал «зелёный свет» для создания продолжений (сюжетные намётки трилогии задумывались авторами изначально, однако студия требовала определиться с результатами проката первого фильма).

Шоу-бизнес Пелагея сообщила о травле из-за развода с Телегиным Российская певица Пелагея опубликовала видео у себя в Instagram, в котором высказалась по поводу своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным.

Политика Лавров назвал доверительной беседу с Мадуро Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что его беседа с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро прошла в очень доверительном ключе.

Энергетика Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.

Происшествия Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.

Интернет Сбой произошел в работе Twitter Пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе соцсети Twitter.

Политика Трамп советует демократам винить Россию в срыве кокусов в Айове Президент США Дональд Трамп с иронией заявил, что Демократической партии следует винить России в сбое при подсчете голосов на праймериз Демпартии в штате Айова.