Финансы

ИзвестияИзвестияЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6% годовых

В дальнейшем ЦБ России не исключает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Регулятор снизил ключевую ставку в шестой раз подряд. Предыдущее заседание совета директоров Банка России состоялось 13 декабря, тогда ставку снизили на 25 б.п. — до 6,25% годовых.
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Главные новости на рынке недвижимости за 7 февраля

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Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 13:42, Ашберн
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