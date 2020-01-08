Рост цен на нефть на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке позитивен для России, поскольку увеличивает ее экспортную выручку, однако вряд ли он будет долгосрочным, прокомментировал РИА Новости руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Эксперт оценил рост цен на нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке

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