Экономика
РИА НовостиЭксперт оценил рост цен на нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке
Рост цен на нефть на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке позитивен для России, поскольку увеличивает ее экспортную выручку, однако вряд ли он будет долгосрочным, прокомментировал РИА Новости руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
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Эксперт: Российская нефть может вырасти в цене из-за ситуации на Ближнем Востоке
Бизнес-новости в Кирове09:43
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Исламские боевики атаковали военно-морскую базу США в Кении.
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Президент Ирана пообещал «отрезать ногу» США на Ближнем Востоке
Президент Ирана Хасан Рухани сравнил убийство командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани силами США с потерей человеком руки и обещал, что не оставит это без ответа, сообщает Fars.
Происшествия
Несколько человек погибли в ДТП в Подмосковье
По его данным, ДТП произошло на трассе в районе городского округа Луховицы, погибли три человека.
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Крушение украинского самолёта в Иране Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана.
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Президенты России и Турции запустили «Турецкий поток»
Экономика
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В интернете опубликованы новые видеозаписи ракетного удара по базе США в Ираке. Видео показывает иранский телеканал Press TV.
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О каких недугах может говорить вздутие живота, поведали медики
Медики сообщили, о каких недугах может говорить вздутие живота.
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Путин прибыл с визитом в Дамаск и встретился с президентом Сирии
Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Авто
Skoda показала новый компактный кроссовер
Skoda опубликовала официальные изображения концепта Skoda Vision IN, серийная версия которого станет альтернативой «европейскому» паркетнику Kamiq для рынка Индии.
Политика
На Украине назвали условия отказа от минских соглашений
Глава украинского Министерства иностранных дел (МИД) Вадим Пристайко назвал условия отказа от минских соглашений в интервью немецкому изданию Bild.
Политика
Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке
Что происходит на Ближнем Востоке Сразу после Нового года США нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде и уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
Авто
В Сети показали концепт Lada Vesta Premium
В Сети появилось первое фото неофициального концепта Lada Vesta Premium.
Шоу-бизнес
Пугачева выглядела моложе Галкина на рождественском ужине
Кстати, Новый год семья Галкина и Пугачевой встретили в своем замке в деревне Грязь.
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Китайский стал самым популярным языком в Steam
Упрощённый китайский стал самым популярным языком у пользователей Steam — по состоянию на декабрь 2019 года его используют почти 38% аккаунтов.
Армия и оружие
Израиль ответил на угрозы Ирана ударить по Хайфе
Израильский город может попасть под удар, если страна окажет помощь США для атаки против Ирана, следовало из заявления иранского Корпуса стражей исламской революции.
Автоспорт
Экипаж Андрея Каргинова выиграл третий этап «Дакара»
Экипаж Андрея Каргинова выиграл третий этап «Дакара». 7 января в Саудовской Аравии прошел третий этап международного ралли «Дакар-2020».
Футбол
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Валенсия» — «Реал Мадрид» в полуфинале Суперкубка Испании.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала о жизни после развода
Оксана Воеводина рассказала, как пережила развод с супругом Мухаммадом V. Она заявила, что сейчас ни с кем не имеет близких отношений.
Общество
Потепление в России сохранится до конца недели
Что касается столичного региона, то до 8 января ожидается потепление до +2°, возможен мокрый снег, гололед и ветер 5-7 метров в секунду.
Кино
Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар 2»
В официальном Twitter-аккаунте кинофраншизы "Аватар" опубликованы первые концепт-арты сиквела одного из самых знаменитых фильмов Джеймса Кэмерона.