Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЭксперт оценил рост цен на нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке

2 фото
Рост цен на нефть на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке позитивен для России, поскольку увеличивает ее экспортную выручку, однако вряд ли он будет долгосрочным, прокомментировал РИА Новости руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Эксперт оценил рост цен на нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке

РИА Новости07:02

Аналитик предположил, что будет с курсом рубля в случае войны Ирана и США

Красная весна08:22

Эксперт: Российская нефть может вырасти в цене из-за ситуации на Ближнем Востоке

Бизнес-новости в Кирове09:43
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 10:01, Ашберн
Общество

В МАУ считают минимальной вероятность ошибки пилотов упавшего Boeing

News.ru 05:51
Политика

Президенты России и Турции запустили «Турецкий поток»

Трубопровод доставит газ в Турцию, а также в страны Южной, Юго-восточной и Центральной Европы.
Российская газета 08:32
Происшествия

В Москве избили сына Жванецкого

РИА Новости 06:29
Космос

В Млечном Пути обнаружена колоссальная «волна» газа и молодых звезд

Naked Science 03:14
Футбол

«Тамбов» объявил о подписании форварда «Авангарда» Федчука

Чемпионат 09:20
Происшествия

Очевидец рассказал о последних секундах полета украинского самолета

Lenta.ru 08:15
Космос

Грузовой корабль Dragon отстыковался от станции МКС

Американский грузовой корабль Dragon ("Дрэгон") во вторник, 7 января, отстыковался от Международной космической станции (МКС).
РЕН ТВ вчера в 05:25
Армия и оружие

Иран нанес ракетный удар по военным базам США

В среду, 8 января, Иран нанес удар по американским военным базам. Жертвами ракетной атаки стали 80 человек.
Инфо24 00:53
Наука

Разработана вакцина от болезни Альцгеймера

Американским ученым удалось разработать вакцину, которая может стать панацеей от болезни Альцгеймера.
Уфимские Заметки 05 января в 09:47
Политика

«Аэрофлот» разработал альтернативные маршруты в облет Ирана и Ирака

Компания находится в постоянном контакте с авиационными властями Ирана и ОАЭ и готова принять неотложные меры по обеспечению безопасности полетов.
Интерфакс 07:05
Политика

Путин прибыл с визитом в Дамаск и встретился с президентом Сирии

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 09:13
Гаджеты

NVIDIA выпустит удешевлённую версию мощной игровой видеокарты RTX 2060

Ferra 08:12
Шоу-бизнес

Пугачева выглядела моложе Галкина на рождественском ужине

Кстати, Новый год семья Галкина и Пугачевой встретили в своем замке в деревне Грязь.
Kleo.ru 06:19
Гаджеты

Samsung представил неубиваемый смартфон Galaxy Xcover Pro

Как сообщает ToDay News Ufa, у нового аппарата Samsung Galaxy Xcover Pro следующие характеристики: процессор Exynos 9611; экран на 6,3-дюйма, типа типа Infinity-O, в левом верхнем углу имеется отверстие под селфи-камеру; оперативная память на 4 Гб; флеш-память на 64 Гб; сдвоенная основная камера на 25 и 8 мегапикселей; фронтальная камера на 13 Мп; аккумулятор емкостью 4020 мАч.
ToDay News Ufa 06:52
Армия и оружие

Американские военные покинули базы в Сирии и направились в Ирак

Московский Комсомолец 09:12
Политика

Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране

RT на русском 05:03
Политика

Зеленский направил в Иран самолет с экспертами после катастрофы Boeing

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о направлении в Иран борта с экспертами и поисково-спасательной группой после катастрофы Boeing.
РЕН ТВ 09:30
Хоккей

«Локомотив» в овертайме обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ

Ярославский "Локомотив" в овертайме переиграл уфимский "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru 09:08
Хоккей

НХЛ обеспокоена решением Овечкина пропустить Матч звезд

Газета.Ru 09:38
Армия и оружие

Появилось видео пусков и попаданий иранских ракет по базе США

В интернете опубликованы новые видеозаписи ракетного удара по базе США в Ираке. Видео показывает иранский телеканал Press TV.
Российская газета 09:07
Гаджеты

CES 2020: представлены накопители Samsung 980 PRO с PCIe 4.0

Технологический гигант Samsung привёз на выставку CES 2020 новейшие SSD-накопители 980 PRO типа M.2 NVMe, которые поддерживают интерфейс PCIe 4.0.
Игромания.ру 07:26
Космос

Телескоп TESS обнаружил похожую на Землю экзопланету

Астрономы, работающие с космическим телескопом TESS, обнаружили экзопланету близкого к Земле размера, обращающуюся вокруг звезды TOI 700.
REGNUM вчера в 07:13
Армия и оружие

В МИД России прокомментировали удары Ирана по американским базам

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала удары Ирана по американским базам свидетельством эскалации конфликта, о которой предупреждало российское ведомство.
РИА Новости 09:30
Общество

В «Яблоке» оскорбили Жириновского после слов о «крепостных и холопах»

РИА Новости 06 января в 16:45
Происшествия

На борту разбившегося в Иране самолета найдена записка с мольбой

Московский Комсомолец 04:43
Общество

Карлос Гон объяснил побег из Японии

Карлос Гон, который находился под домашним арестом в Токио, сбежал в конце декабря.
BFM.ru 08:40
Происшествия

В Новосибирской области загорелся торговый комплекс

Торговый комплекс "Центральный" загорелся на площади более трех тысяч квадратных метров в городе Искитим Новосибирской области, эвакуированы 30 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 00:53
Кино

В Сети появились первые фото Роберта Паттинсона в роли Бэтмена

Телеканал 360° 06 января в 13:29
Происшествия

СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза

RT на русском 06:51
Общество

Обновлен рейтинг наиболее привлекательных паспортов в мире

Швейцарская компанияНепlеу & Partners обновила свой ежегодный рейтинг привлекательности паспортов разных стран мира.
REGNUM вчера в 08:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное