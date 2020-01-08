Рост цен на нефть на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке позитивен для России, поскольку увеличивает ее экспортную выручку, однако вряд ли он будет долгосрочным, прокомментировал РИА Новости руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Эксперт оценил рост цен на нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке

Наука Разработана вакцина от болезни Альцгеймера Американским ученым удалось разработать вакцину, которая может стать панацеей от болезни Альцгеймера.

Политика «Аэрофлот» разработал альтернативные маршруты в облет Ирана и Ирака Компания находится в постоянном контакте с авиационными властями Ирана и ОАЭ и готова принять неотложные меры по обеспечению безопасности полетов.

Гаджеты Samsung представил неубиваемый смартфон Galaxy Xcover Pro Как сообщает ToDay News Ufa, у нового аппарата Samsung Galaxy Xcover Pro следующие характеристики: процессор Exynos 9611; экран на 6,3-дюйма, типа типа Infinity-O, в левом верхнем углу имеется отверстие под селфи-камеру; оперативная память на 4 Гб; флеш-память на 64 Гб; сдвоенная основная камера на 25 и 8 мегапикселей; фронтальная камера на 13 Мп; аккумулятор емкостью 4020 мАч.