Экономика
РИА НовостиЭксперт оценил рост цен на нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке
Рост цен на нефть на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке позитивен для России, поскольку увеличивает ее экспортную выручку, однако вряд ли он будет долгосрочным, прокомментировал РИА Новости руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
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Эксперт: Российская нефть может вырасти в цене из-за ситуации на Ближнем Востоке
Бизнес-новости в Кирове09:43
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