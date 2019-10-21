Лига чемпионов

ФАНФАНЭксперт оценил шансы «Зенита» в матче Лиги чемпионов с «Лейпцигом»

Бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов в разговоре с Федеральным агентством новостей оценил шансы петербуржцев в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига».
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