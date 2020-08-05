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Эксперт оценил ситуацию на рынке банковских вкладов в России

Бывший директор Института экономики РАН, доктор экономических наук Руслан Гринберг оценил ситуацию на рынке банковских вкладов в России. В беседе с URA.RU он заявил, что банкиры напрасно опасаются, что россияне откажутся от вкладов из-за того, что инфляция превысит ставку по депозитам.В источнике
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URA.Ru

Экономист посоветовал отказаться от вкладов в рублях. Главная угроза — не инфляция

Банкиры напрасно опасаются, что россияне перестанут пользоваться вкладами из-за того, что инфляция превысит ставку по депозитам, считает Гринберг.
URA.Ruвчера в 07:42
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Московский Комсомолец

Россиян призвали отказаться от вкладов в рублях: «Очень опасно»

Московский Комсомолец06:33
Утро.ru

Россиянам посоветовали отказаться от вкладов в рублях

Утро.ruвчера в 11:06
RT на русском

Эксперт оценил ситуацию на рынке банковских вкладов в России

RT на русскомвчера в 10:08
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Экономист посоветовал не хранить деньги в рублях

Телеканал 360°вчера в 10:23
URA.Ru

Экономист посоветовал отказаться от вкладов в рублях. Главная угроза — не инфляция

URA.Ruвчера в 07:42

Пять пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае у 92 человек выявлено инфицирование коронавирусом, выздоровели 163 пациента, скончались пять коронавирусных больных, в том числе двое непосредственно от COVID-19 и вызванных им осложнений.
Kursk.com03:02
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СМИ: российские корабли открыли стрельбу по направившимся к Крыму кораблям НАТО

Корабли НАТО, попытавшиеся приблизиться к территориальным водам Крыма, неожиданно получили жёсткое предупреждение со стороны ВМФ Российской Федерации – начавшиеся стрельбы не позволили кораблям военного альянса даже подойти к российским границам, и это является одной из наиболее жёстких реакций со стороны России на провокационные и фактически агрессивные действия НАТО.
Avia.pro22:29
36

Источник назвал имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте

Россиянин Игорь Гречушкин, у которого, предположительно, конфисковали судно и взорвавшийся в Бейруте груз селитры, обращался в консульство России на Кипре вчера, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
РИА Новости04:31
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В правительстве ФРГ приняли к сведению призыв Тихановской к Меркель

Правительство Германии приняло к сведению призыв оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, который она сделала в беседе с немецкой прессой в среду, 5 августа.
Известиявчера в 16:06
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ВАЖНО: ВСУ применяют на Донбассе запрещённые противопехотные мины

Фактически же вооруженные формирования Украины, регулярно используя противопехотные мины на территории Донбасса, нарушают международное право и взятые на себя государством обязательства по их соблюдению, при этом обвиняя Народные Республики в получении мин от Российской Федерации.
Rusvesna.su06:28

В Белоруссии задержали главу штаба соперницы Лукашенко

Белорусские силовики задержали Марию Мороз — руководителя избирательного штаба кандидата в президенты страны Светланы Тихановской, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря политика Анны Красулиной.
Рамблер06:00
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В Москве задержали подозреваемого в изнасиловании двух женщин в лесу

Следователи задержали мужчину по подозрению в том, что он надругался над двумя женщинами в Чоботовском лесу в Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
РИА Новости06:47

Лукашенко заявил о наличии паспортов США у задержанных в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что среди задержанных в республике по подозрению в попытке «дестабилизировать обстановку в стране» есть люди с американскими паспортами и работающие в Госдепе США.
Известия07:04
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Оксана Самойлова и Джиган вместе с детьми отправились на отдых

Семейная пара часто выезжают всей семьей отдыхать, в основном рэпер и модель выбирает заграничный курорт в теплых странах.33-летний рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) и 32-летняя Оксана Самойлова вместе с тремя детьми проводят отпуск в Турции.
Inc-news.ruвчера в 15:20
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