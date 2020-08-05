Эксперт оценил ситуацию на рынке банковских вкладов в России
Бывший директор Института экономики РАН, доктор экономических наук Руслан Гринберг оценил ситуацию на рынке банковских вкладов в России. В беседе с URA.RU он заявил, что банкиры напрасно опасаются, что россияне откажутся от вкладов из-за того, что инфляция превысит ставку по депозитам.В источнике
С чего всё началось
Экономист посоветовал отказаться от вкладов в рублях. Главная угроза — не инфляция
Банкиры напрасно опасаются, что россияне перестанут пользоваться вкладами из-за того, что инфляция превысит ставку по депозитам, считает Гринберг.
URA.Ruвчера в 07:42
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