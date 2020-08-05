Эксперт оценил ситуацию на рынке банковских вкладов в России
Смотрите также
Власти Черногории разрешили россиянам въезд с 7 августа
Samsung представил новую линейку флагманских смартфонов Galaxy Note20
Джиган и Самойлова сняли виллу в Турции за полмиллиона рублей в сутки
Россияне старше 40 лет получат выходной на диспансеризацию
СК проверит обстоятельства смерти девочки в монастыре схимонаха Сергия
Лукашенко уверен, что Путин покинет пост президента до 2036 года
Астрономы опровергли версию о вращении Земли вокруг Солнца
В Ингушетии ликвидировали двух боевиков
Задержание 33 россиян в Минске назвали провокацией спецслужб Украины
Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова более 32 млрд рублей
Минсельхоз объяснил рост цен на яблоки и сахар в июле
Российские спасатели вытащили из-под завалов в Бейруте троих погибших
Ефремов не узнал себя на видео после ДТП во время просмотра в суде
В Генштабе ВС РФ раскрыли первое условие применения ядерного оружия
В Госдуме предложили отменить транспортный налог на российские авто
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Нового величия»
Лукашенко: вопрос о прямой выдаче Украине задержанных россиян не стоит
В Генштабе ВС РФ раскрыли первое условие применения ядерного оружия
В Ингушетии ликвидировали двух боевиков
Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова более 32 млрд рублей
Билл Гейтс предрек «катастрофу страшнее пандемии коронавируса»
В России запатентовали препарат от коронавируса
Россияне старше 40 лет получат выходной на диспансеризацию
В Госдуме предложили отменить транспортный налог на российские авто
СК проверит обстоятельства смерти девочки в монастыре схимонаха Сергия
Трамп подписал указ об устранении угрозы, исходящей от TikTok
В Бейруте по делу о взрыве задержали 16 сотрудников порта
Бывший директор Института экономики РАН, доктор экономических наук Руслан Гринберг оценил ситуацию на рынке банковских вкладов в России. В беседе с URA.RU он заявил, что банкиры напрасно опасаются, что россияне откажутся от вкладов из-за того, что инфляция превысит ставку по депозитам.В источнике
С чего всё началось
Экономист посоветовал отказаться от вкладов в рублях. Главная угроза — не инфляция
Россиянам не стоит хранить деньги в рублевых вкладах. Однако дело не в угрозе инфляции, существует гораздо более серьезная проблема — обесценивание рубля по отношению к доллару и евро.
URA.Ru5 августа в 07:42
Подробнее о событии
Экономист посоветовал отказаться от вкладов в рублях. Главная угроза — не инфляция
URA.Ru5 августа в 07:42