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Эксперт оценил ситуацию на рынке банковских вкладов в России

Бывший директор Института экономики РАН, доктор экономических наук Руслан Гринберг оценил ситуацию на рынке банковских вкладов в России. В беседе с URA.RU он заявил, что банкиры напрасно опасаются, что россияне откажутся от вкладов из-за того, что инфляция превысит ставку по депозитам.В источнике
С чего всё началось
URA.Ru

Экономист посоветовал отказаться от вкладов в рублях. Главная угроза — не инфляция

Россиянам не стоит хранить деньги в рублевых вкладах. Однако дело не в угрозе инфляции, существует гораздо более серьезная проблема — обесценивание рубля по отношению к доллару и евро.
URA.Ruвчера в 07:42
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Дума ТВ

Россиянам посоветовали не хранить вклады в рублях

Дума ТВ08:27
Московский Комсомолец

Россиян призвали отказаться от вкладов в рублях: «Очень опасно»

Московский Комсомолец06:33
URA.Ru

Экономист посоветовал отказаться от вкладов в рублях. Главная угроза — не инфляция

URA.Ruвчера в 07:42
Телеканал 360°

Экономист посоветовал не хранить деньги в рублях

Телеканал 360°вчера в 10:23
RT на русском

Эксперт оценил ситуацию на рынке банковских вкладов в России

RT на русскомвчера в 10:08
Утро.ru

Россиянам посоветовали отказаться от вкладов в рублях

Утро.ruвчера в 11:06

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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Избирком не зарегистрировал три партии на выборы в Воронежской области

Информацию о недопуске списка партии основателя косметического бренда «Фаберлик» Алексея Нечаева к выборам в Воронежскую облдуму подтвердила и предварительная повестка заседания региональной избирательной комиссии, назначенного на 5 августа.
Обозреватель Врнвчера в 10:22
8

Лукашенко заявил о задержанных в Белоруссии лицах с паспортом США

Среди задержанных в Белоруссии лиц, которые намеревались "дестабилизировать обстановку в стране", есть владельцы паспортов США, заявил на совещании в четверг глава республики Александр Лукашенко, сообщает БелТа.
Anews08:13
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Дегтярев рассказал о просьбах хабаровчан «навести порядок»

Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что жители столицы региона обращаются к нему с просьбами остановить акции протеста в поддержку прежнего губернатора Сергея Фургала и навести в городе порядок.
РБК07:53
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В московской аптеке продавали настойку на ящерицах от коронавируса

Росздравнадзор выявил аптеку в Москве, в которой продавали настойку на ящерицах для лечения любых болезней, включая коронавирус, сообщается на сайте Росздравнадзора по Москве и Московской области.
РИА Новости08:04
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Правозащитники заявили о сильном влиянии Китая на цензуру в Голливуде

По мнению правозащитников, в конечном итоге преклонение перед пожеланиями Поднебесной и погоня за китайскими деньгами приведут к тому, что широкая аудитория перестанет смотреть голливудские фильмы.
Газета.Ru08:08

СМИ: российские корабли открыли стрельбу по направившимся к Крыму кораблям НАТО

Корабли НАТО, попытавшиеся приблизиться к территориальным водам Крыма, неожиданно получили жёсткое предупреждение со стороны ВМФ Российской Федерации – начавшиеся стрельбы не позволили кораблям военного альянса даже подойти к российским границам, и это является одной из наиболее жёстких реакций со стороны России на провокационные и фактически агрессивные действия НАТО.
Avia.pro22:29
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