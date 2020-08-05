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Эксперт оценил ситуацию на рынке банковских вкладов в России

Бывший директор Института экономики РАН, доктор экономических наук Руслан Гринберг оценил ситуацию на рынке банковских вкладов в России. В беседе с URA.RU он заявил, что банкиры напрасно опасаются, что россияне откажутся от вкладов из-за того, что инфляция превысит ставку по депозитам.В источнике
С чего всё началось
URA.Ru

Экономист посоветовал отказаться от вкладов в рублях. Главная угроза — не инфляция

Россиянам не стоит хранить деньги в рублевых вкладах. Однако дело не в угрозе инфляции, существует гораздо более серьезная проблема — обесценивание рубля по отношению к доллару и евро.
URA.Ruвчера в 07:42
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Телеканал 360°

Экономист посоветовал не хранить деньги в рублях

Телеканал 360°вчера в 10:23
Дума ТВ

Россиянам посоветовали не хранить вклады в рублях

Дума ТВ08:27
Московский Комсомолец

Россиян призвали отказаться от вкладов в рублях: «Очень опасно»

Московский Комсомолец06:33
Утро.ru

Россиянам посоветовали отказаться от вкладов в рублях

Утро.ruвчера в 11:06
ИА Красная Весна

Эксперт: новый скачок валютных курсов к рублю ожидается в России

ИА Красная Весна10:38
RT на русском

Эксперт оценил ситуацию на рынке банковских вкладов в России

RT на русскомвчера в 10:08
URA.Ru

Экономист посоветовал отказаться от вкладов в рублях. Главная угроза — не инфляция

URA.Ruвчера в 07:42

Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к шести, шести с половиной и семи годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК.
Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы
РБК09:56
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Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»

Трое американских сенаторов во главе с Тедом Крузом потребовали от порта немецкого города Засниц прекратить работы по поддержке строительства "Северного потока — 2". Об этом пишет газета Handelsblatt, ссылаясь на письмо сенаторов.
Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»
Газета.Ru09:51
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Угрозы США помогли «Северному потоку-2»

До угроз США ввести ограничения, которые могут коснуться европейских компаний, помогающих завершить газопровод, многие в рядах немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) критиковали «Северный поток-2» и тесное сотрудничество Германии с Россией.
Lenta.ru09:23

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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15 новорожденных переболели коронавирусом в Волгоградской области

Главный внештатный специалист волгоградского облздрава по инфекционным болезням детей Ирина Текучева сообщила, сколько новорожденных переболели коронавирусом области и в какой форме.
Остров Свободы (Os34.ru)06:19
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