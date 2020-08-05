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Эксперт оценил ситуацию на рынке банковских вкладов в России

Бывший директор Института экономики РАН, доктор экономических наук Руслан Гринберг оценил ситуацию на рынке банковских вкладов в России. В беседе с URA.RU он заявил, что банкиры напрасно опасаются, что россияне откажутся от вкладов из-за того, что инфляция превысит ставку по депозитам.В источнике
С чего всё началось
URA.Ru

Экономист посоветовал отказаться от вкладов в рублях. Главная угроза — не инфляция

Россиянам не стоит хранить деньги в рублевых вкладах. Однако дело не в угрозе инфляции, существует гораздо более серьезная проблема — обесценивание рубля по отношению к доллару и евро.
URA.Ru5 августа в 07:42
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ИА Красная Весна

Эксперт: новый скачок валютных курсов к рублю ожидается в России

ИА Красная Веснавчера в 10:38
Дума ТВ

Россиянам посоветовали не хранить вклады в рублях

Дума ТВвчера в 08:27
RT на русском

Эксперт оценил ситуацию на рынке банковских вкладов в России

RT на русском5 августа в 10:08
Утро.ru

Россиянам посоветовали отказаться от вкладов в рублях

Утро.ru5 августа в 11:06
Телеканал 360°

Экономист посоветовал не хранить деньги в рублях

Телеканал 360°5 августа в 10:23
Московский Комсомолец

Россиян призвали отказаться от вкладов в рублях: «Очень опасно»

Московский Комсомолецвчера в 06:33
URA.Ru

Экономист посоветовал отказаться от вкладов в рублях. Главная угроза — не инфляция

URA.Ru5 августа в 07:42

Ефремов не узнал себя на видео после ДТП во время просмотра в суде

Ближе к концу заседания и после просмотра видео, снятых в день аварии, адвокат семьи погибшего в ДТП Александр Добровинский спросил у Ефремова, узнает ли тот себя на продемонстрированных кадрах.
Ефремов не узнал себя на видео после ДТП во время просмотра в суде
Газета.Ruвчера в 12:54
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«Аэрофлот» приостановил продажу субсидируемых билетов из ДФО в ЦФО

Москва, 6 августа 2020, 15:37 — REGNUM Компания «Аэрофлот» приняла решение о приостановке продажи субсидируемых авиабилетов на полёты с Дальнего Востока на территорию Центрального федерального округа.
REGNUMвчера в 08:37
6

Минюст США обвинил Коломойского в краже миллиардов из его банка

Министерство юстиции США подало два иска в окружной суд южной Флориды касательно приобретения украинским бизнесменом Игорем Коломойским и его деловым партнером Геннадием Боголюбовым недвижимости в штатах Кентукки и Техас.
РБК21:32
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В Приморье умер обварившийся кипятком и не получивший помощи младенец

Прокуратура Черниговского района Приморского края начала проверку по факту гибели восьмимесячного мальчика, родители которого не обратились к врачам после того, как на ребенка опрокинулся кипяток.
Известия22:04
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СК проверит обстоятельства смерти девочки в монастыре схимонаха Сергия

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смерти 15-летней девочки в Среднеуральском женском монастыре, духовником и основателем которого является лишённый сана схимонах Сергий (Николай Романов).
RT на русском18:30
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Лукашенко высказался об украинских корнях и разговоре с Шойгу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе интервью журналисту Дмитрию Гордону высказался об украинских корнях, возможном побеге в Москву и разговоре с министром обороны России Сергеем Шойгу.
Lenta.ruвчера в 09:02

В России запатентовали препарат от коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило патент на отечественный препарат «Лейтрагин», который помогает предотвращать или смягчать осложнения от коронавируса, сообщается на сайте агентства.
Коммерсантъ17:53
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Вулканические извержения стали причиной последнего оледенения

Специалисты из Соединенных Штатов пришли к выводу, что серии вулканических извержений, произошедших около 13 тысяч лет назад, повлекли за собой глобальные похолодания и оледенения планеты, которое уничтожило мамонтов.
Live24вчера в 03:48
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В Генштабе ВС РФ раскрыли первое условие применения ядерного оружия

Москва, 7 августа 2020, 03:50 — REGNUM Россия применит ядерное оружие при условии любой ракетной атаки по своей территории, говорится в опубликованной 7 августа Генштабом ВС РФ статье «Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» в газете «Красная звезда».
REGNUM20:50
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