Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
RT на русском
RT на русском

Эксперт оценил ситуацию на рынке банковских вкладов в России

Бывший директор Института экономики РАН, доктор экономических наук Руслан Гринберг оценил ситуацию на рынке банковских вкладов в России. В беседе с URA.RU он заявил, что банкиры напрасно опасаются, что россияне откажутся от вкладов из-за того, что инфляция превысит ставку по депозитам.В источнике
С чего всё началось
URA.Ru

Экономист посоветовал отказаться от вкладов в рублях. Главная угроза — не инфляция

Россиянам не стоит хранить деньги в рублевых вкладах. Однако дело не в угрозе инфляции, существует гораздо более серьезная проблема — обесценивание рубля по отношению к доллару и евро.
URA.Ru5 августа в 07:42
Подробнее о событии
Экономика сегодня

Экономист Гринберг оценил ситуацию на рынке банковских вкладов в РФ

Экономика сегодня03:05
RT на русском

Эксперт оценил ситуацию на рынке банковских вкладов в России

RT на русском5 августа в 10:08
ИА Красная Весна

Эксперт: новый скачок валютных курсов к рублю ожидается в России

ИА Красная Веснавчера в 10:38
Московский Комсомолец

Россиян призвали отказаться от вкладов в рублях: «Очень опасно»

Московский Комсомолецвчера в 06:33
Телеканал 360°

Экономист посоветовал не хранить деньги в рублях

Телеканал 360°5 августа в 10:23
Народные новости

Россиянам рассказали о рисках для рублевых вкладов

Народные новости02:59
URA.Ru

Экономист посоветовал отказаться от вкладов в рублях. Главная угроза — не инфляция

URA.Ru5 августа в 07:42

СК проводит проверку после смерти девочки в «захваченном» монастыре

Свердловские следователи начали проверку после смерти девочки в Среднеуральском монастыре, данных о криминальном характере случившегося нет, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
РИА Новости03:49
276

Боевики пытаются атаковать базу Хмеймим в Сирии

Боевики в Сирии обстреливают позиции вооруженных сил Сирии и пытаются атаковать базу Хмеймим, РФ и Сирия вынуждены проводить мероприятия по нейтрализации угрозы, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
РИА Новостивчера в 15:09
28

Рогозин считает, что России корабль типа Crew Dragon не нужен

Гендиректор «Роскосмоса» считает, что Crew Dragon и создаваемый сейчас компанией Boeing космический корабль Starliner, являются всего лишь более комфортными аналогами нашего «Союза МС», и что нам делать что-либо такое же уже не нужно.
ИА Красная Весна22:45
117

Белорусские летчики посадили на трассу М1 военные самолеты

Кстати, уточняет агентство, во время нынешнего учения впервые в Беларуси посадку на аэродромный участок совершил четверокурсник авиационного факультета Военной академии на учебно-тренировочном самолете Л-39.
Российская газета5 августа в 07:12
25

Трамп запретил компаниям США совершать сделки с владельцем TikTok

Вашингтон, 7 августа 2020, 04:48 — REGNUM Исполнительный указ «О борьбе с угрозой TikTok», предписывающий запретить на 45 дней в США сделки с китайской компанией ByteDance, которая владеет этим приложением, подписал американский президент Дональд Трамп, сообщается на сайте Белого дома.
REGNUM21:48
112

Кубанские тюнеры построили Lamborghini Urus за 29,5 млн рублей

Тюнинг-фирма SCL Global Concept, расположенная в городе Армавир Краснодарского края, выставила на продажу один из самых дорогих экземпляров кроссовера Lamborghini Urus, который, перед этим, естественно, был подвергнут определённым доработкам.
За рулем Кубаньвчера в 16:47
1

В Крыму выявили 39 новых случаев коронавируса за сутки

На странице в социальной сети во во «ВКонтакте» глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил о том, что в последнее время полуостров стал новым очагом эпидемии – впервые в республике зафиксировали 39 эпизодов заражения COVID-19.
Live24вчера в 08:38
341