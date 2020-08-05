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Эксперт оценил ситуацию на рынке банковских вкладов в России

Бывший директор Института экономики РАН, доктор экономических наук Руслан Гринберг оценил ситуацию на рынке банковских вкладов в России. В беседе с URA.RU он заявил, что банкиры напрасно опасаются, что россияне откажутся от вкладов из-за того, что инфляция превысит ставку по депозитам.В источнике
С чего всё началось
URA.Ru

Экономист посоветовал отказаться от вкладов в рублях. Главная угроза — не инфляция

Россиянам не стоит хранить деньги в рублевых вкладах. Однако дело не в угрозе инфляции, существует гораздо более серьезная проблема — обесценивание рубля по отношению к доллару и евро.
URA.Ru5 августа в 07:42
Подробнее о событии
Kazanfirst.ru

Эксперт порекомендовал отказаться от рублевых вкладов

Kazanfirst.ru01:03
ИА Красная Весна

Эксперт: новый скачок валютных курсов к рублю ожидается в России

ИА Красная Веснавчера в 10:38
RT на русском

Эксперт оценил ситуацию на рынке банковских вкладов в России

RT на русском5 августа в 10:08
Московский Комсомолец

Россиян призвали отказаться от вкладов в рублях: «Очень опасно»

Московский Комсомолецвчера в 06:33
Телеканал 360°

Экономист посоветовал не хранить деньги в рублях

Телеканал 360°5 августа в 10:23
Дума ТВ

Россиянам посоветовали не хранить вклады в рублях

Дума ТВвчера в 08:27
URA.Ru

Экономист посоветовал отказаться от вкладов в рублях. Главная угроза — не инфляция

URA.Ru5 августа в 07:42

В Крыму объяснили Лукашенко, почему Киев не стал воевать за полуостров

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что Украина потеряла Крым, потому что у нее "не было власти и желания защищать свой кусок земли".
В Крыму объяснили Лукашенко, почему Киев не стал воевать за полуостров
РИА Новости01:57

США пригрозили немецкому порту санкциями из-за «Северного потока-2»

В конце июня группа американских сенаторов, в числе которых были в том числе и авторы письма к оператору порта Мукран, Тед Круз, Рон Джонсон и Том Коттон, предложила включить дополнительные санкции в отношении «Северного потока-2» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год.
РБКвчера в 13:01
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Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Нового величия»

Москва, 6 августа 2020, 17:11 — REGNUM Люблинский суд Москвы осудил семерых фигурантов дела «Нового величия», обвиняемых в организации экстремистского сообщества, на сроки от семи лет колонии до четырёх лет условно, сообщил 6 августа «Коммерсантъ».
REGNUMвчера в 10:11
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ОБСЕ: с начала перемирия на Донбассе зафиксировано 250 нарушений

В отчете мониторинговой миссии ОБСЕ указывается на то, что за отчетный период с начала перемирия был зафиксирован 251 случай нарушения режима прекращения огня: 45 взрывов, 201 выстрел из стрелкового оружия, а также запуски сигнальных ракет.
Московский Комсомолецвчера в 19:38

После взрыва в Бейруте экс-владельца судна с селитрой нашла полиция

Кипрский бизнесмен Хараламбос Манолис сообщил, что в то время у россиянина были юридические проблемы как с властями Ливана, так и с клиентами, в результате чего были конфискованы селитра и судно.
Уралинформбюро01:20
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Twitter создал новые метки для Кремля и МИД России

Например, под названием официального Twitter-аккаунта Кремля содержится подпись «правительственная учетная запись», а под названием официального Twitter-аккаунта президента США — «правительственная учетная запись США».
РБК18:47
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Lionsgate анонсировала фильм «Джон Уик 5»

В мае Lionsgate перенесла дату выхода четвертой части боевика «Джон Уик» на 27 мая 2022 года из-за пандемии коронавируса, хотя изначально планировалось, что премьера картины состоится 21 мая 2021 года.
Известия01:12
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