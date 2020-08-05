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Эксперт оценил ситуацию на рынке банковских вкладов в России

Бывший директор Института экономики РАН, доктор экономических наук Руслан Гринберг оценил ситуацию на рынке банковских вкладов в России. В беседе с URA.RU он заявил, что банкиры напрасно опасаются, что россияне откажутся от вкладов из-за того, что инфляция превысит ставку по депозитам.В источнике
С чего всё началось
URA.Ru

Экономист посоветовал отказаться от вкладов в рублях. Главная угроза — не инфляция

Россиянам не стоит хранить деньги в рублевых вкладах. Однако дело не в угрозе инфляции, существует гораздо более серьезная проблема — обесценивание рубля по отношению к доллару и евро.
URA.Ru5 августа в 07:42
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Телеканал 360°

Экономист посоветовал не хранить деньги в рублях

Телеканал 360°5 августа в 10:23
Экономика сегодня

Экономист Гринберг оценил ситуацию на рынке банковских вкладов в РФ

Экономика сегодня03:05
Народные новости

Россиянам рассказали о рисках для рублевых вкладов

Народные новости02:59
Московский Комсомолец

Россиян призвали отказаться от вкладов в рублях: «Очень опасно»

Московский Комсомолецвчера в 06:33
Piter.tv

Эксперт оценил ситуацию на рынке банковских вкладов в России

Piter.tv08:09
RT на русском

Эксперт оценил ситуацию на рынке банковских вкладов в России

RT на русском5 августа в 10:08
URA.Ru

Экономист посоветовал отказаться от вкладов в рублях. Главная угроза — не инфляция

URA.Ru5 августа в 07:42

В Крыму объяснили Лукашенко, почему Киев не стал воевать за полуостров

Лукашенко заявил, что на месте украинских властей воевал бы за Крым, и добавил, что тогда Украине нужно было привести вооруженные силы по всей стране в степень повышенной боевой готовности.
В Крыму объяснили Лукашенко, почему Киев не стал воевать за полуостров
РИА Новости01:57
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Жена блогера против президента, споры с Россией и «боевики» ЧВК Вагнера

В последние годы Лукашенко на выборах противостояли известные оппозиционеры (например Андрей Санников в 2010 году или Александр Милинкевич в 2005 году), тогда как эти трое до весны этого года не были известны как профессиональные критики власти.
РБК09:24

Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия

Минобороны подчеркивает, что условия применения противником ядерного и иных видов оружия массового поражения, удары по критически важным объектам России, а также агрессия с применением обычных средств поражения не должны вызывать вопросов у экспертов.
Lenta.ru05:52
1,5K

Стюарды рассмотрели протест Renault против Racing Point

После финиша Гран При Штирии, Венгрии и Великобритании в Renault подавали официальный протест на конструкцию воздуховодов охлаждения тормозов машин Racing Point, считая, что команда скопировала эти решения у Mercedes, а не разработала самостоятельно, как обязывает регламент.
F1news.ru5 августа в 10:51
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Названы противопоказания для вакцинации от коронавируса

Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва", в каких случаях следует отказаться от прививки от коронавируса.
РИА Новости08:02
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Росприроднадзор заявил о новом разливе нефтяной смеси в Норильске

При устранении последствий аварии на ТЭЦ-3 (принадлежит «дочке» «Норникеля» НТЭК) в Норильске произошел новый разлив нефтяной смеси, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Росприроднадзора.
РБК08:18
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В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ru05:14
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Три человека погибли, четверо ранены в массовом ДТП под Воронежем

Воронеж, 7 августа 2020, 16:11 — REGNUM Три человека погибли в результате аварии с участием нескольких автомобилей в Рамонском районе Воронежской области днём 7 августа, сообщила ИА руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Наталья Куликова.
REGNUM09:11

Трамп выпустил указ о запрете на совершение сделки с владельцем TikTok

Согласно указу, американским компаниям отводится 45 дней на прекращение любых контактов с китайской компанией ByteDance, владеющей TikTok, в попытке "устранить угрозу национальной безопасности в отношении информационных и коммуникационных технологий".
Газета.Ru04:42
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