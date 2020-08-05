Эксперт оценил ситуацию на рынке банковских вкладов в России
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Бывший директор Института экономики РАН, доктор экономических наук Руслан Гринберг оценил ситуацию на рынке банковских вкладов в России. В беседе с URA.RU он заявил, что банкиры напрасно опасаются, что россияне откажутся от вкладов из-за того, что инфляция превысит ставку по депозитам.В источнике
С чего всё началось
Экономист посоветовал отказаться от вкладов в рублях. Главная угроза — не инфляция
Россиянам не стоит хранить деньги в рублевых вкладах. Однако дело не в угрозе инфляции, существует гораздо более серьезная проблема — обесценивание рубля по отношению к доллару и евро.
URA.Ru5 августа в 07:42
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Экономист посоветовал отказаться от вкладов в рублях. Главная угроза — не инфляция
URA.Ru5 августа в 07:42