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Эксперт оценил ситуацию на рынке банковских вкладов в России

Бывший директор Института экономики РАН, доктор экономических наук Руслан Гринберг оценил ситуацию на рынке банковских вкладов в России. В беседе с URA.RU он заявил, что банкиры напрасно опасаются, что россияне откажутся от вкладов из-за того, что инфляция превысит ставку по депозитам.В источнике
С чего всё началось
URA.Ru

Экономист посоветовал отказаться от вкладов в рублях. Главная угроза — не инфляция

Россиянам не стоит хранить деньги в рублевых вкладах. Однако дело не в угрозе инфляции, существует гораздо более серьезная проблема — обесценивание рубля по отношению к доллару и евро.
URA.Ru5 августа в 07:42
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Московский Комсомолец

Россиян призвали отказаться от вкладов в рублях: «Очень опасно»

Московский Комсомолецвчера в 06:33
Народные новости

Россиянам рассказали о рисках для рублевых вкладов

Народные новости02:59
ИА Красная Весна

Эксперт: новый скачок валютных курсов к рублю ожидается в России

ИА Красная Веснавчера в 10:38
Экономика сегодня

Экономист Гринберг оценил ситуацию на рынке банковских вкладов в РФ

Экономика сегодня03:05
Телеканал 360°

Экономист посоветовал не хранить деньги в рублях

Телеканал 360°5 августа в 10:23
RT на русском

Эксперт оценил ситуацию на рынке банковских вкладов в России

RT на русском5 августа в 10:08
URA.Ru

Экономист посоветовал отказаться от вкладов в рублях. Главная угроза — не инфляция

URA.Ru5 августа в 07:42

Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия

Минобороны подчеркивает, что условия применения противником ядерного и иных видов оружия массового поражения, удары по критически важным объектам России, а также агрессия с применением обычных средств поражения не должны вызывать вопросов у экспертов.
Lenta.ru05:52
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Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму

Москва, 6 августа 2020, 13:32 — REGNUM Законопроект о финансовой помощи малообеспеченным гражданам РФ внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.
REGNUMвчера в 06:32
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В Госдуме предложили отменить налог на ряд автомобилей

В России необходимо отменить транспортный налог на российские автомобили, сообщается в письме министру финансов Антону Силуанову от первого заместителя председателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василия Власова.
Вести.Ru02:55
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В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ru05:14
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Возглавить Анапу предложено вице-губернатору Краснодарского края

Анапа, Краснодарский край, 7 августа 2020, 14:51 — REGNUM Заместителю губернатора Краснодарского края Василию Швец предложено возглавить город-курорт Анапу, об этом 7 августа в своём телеграм-канале сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.
REGNUM07:51

Литва из-за пуска Белорусской АЭС готовит Минску ноту

Глава внешнеполитического ведомства уверен, что физический пуск БелАЭС станет доказательством того, что объект вводится «не по стандартам безопасности, а по какому-то другому календарю за несколько дней до выборов президента Белоруссии», сообщает ТАСС.
REGNUM07:39
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