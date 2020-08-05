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Россиянам посоветовали отказаться от вкладов в рублях

Гринберг посоветовал вообще не вкладываться в "россиянина", поскольку это опасно.В источнике
С чего всё началось
URA.Ru

Экономист посоветовал отказаться от вкладов в рублях. Главная угроза — не инфляция

Россиянам не стоит хранить деньги в рублевых вкладах. Однако дело не в угрозе инфляции, существует гораздо более серьезная проблема — обесценивание рубля по отношению к доллару и евро.
URA.Ru5 августа в 07:42
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RT на русском

Эксперт оценил ситуацию на рынке банковских вкладов в России

RT на русском5 августа в 10:08
Экономика сегодня

Экономист Гринберг оценил ситуацию на рынке банковских вкладов в РФ

Экономика сегоднявчера в 03:05
Народные новости

Россиянам рассказали о рисках для рублевых вкладов

Народные новостивчера в 02:59
Московский Комсомолец

Россиян призвали отказаться от вкладов в рублях: «Очень опасно»

Московский Комсомолец6 августа в 06:33
Телеканал 360°

Экономист посоветовал не хранить деньги в рублях

Телеканал 360°5 августа в 10:23
Piter.tv

Эксперт оценил ситуацию на рынке банковских вкладов в России

Piter.tvвчера в 08:09
URA.Ru

Экономист посоветовал отказаться от вкладов в рублях. Главная угроза — не инфляция

URA.Ru5 августа в 07:42

Продажи новых легковых авто и LCV в России в июле выросли на 7%

Первые позиции по продажам из всех производителей на местном рынке занимает российский автопром АвтоВаз с легендарными автомобилями Lada, чьи продажи увеличились на 6%. Корейский авто гигант Kia занимает вторую строчку лидерства в 18 тысяч единиц проданных автомобилей.
Продажи новых легковых авто и LCV в России в июле выросли на 7%
Evo-rus.comвчера в 01:43
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В бундестаге назвали дерзостью угрозы санкций США из-за Nord Stream 2

Глава комитета бундестага по экономическим вопросам и энергетике Клаус Эрнст призвал власти Германии сформировать контрмеры против США после того, как в сенате пригрозили санкциями немецкому порту Мукран из-за «Северного потока-2».
РБКвчера в 06:20
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В Минске задержали участников велосипедных акций солидарности

В Минске прошли задержания участников традиционных велосипедных акций солидарности с арестованными оппонентами президента Белоруссии Александра Лукашенко, 7 августа сообщает интернет-портал правозащитного центра «Весна».
ИА Красная Веснавчера в 16:46

В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ruвчера в 05:14
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В Госдуме предложили отменить налог на ряд автомобилей

В России необходимо отменить транспортный налог на российские автомобили, сообщается в письме министру финансов Антону Силуанову от первого заместителя председателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василия Власова.
Вести.Ruвчера в 02:55
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Новый козырь PlayStation 5 будет шокирующим. Слухи говорят, что Sony заполучила временную эксклюзивность для неожиданных топовых игр

Бывший руководитель GameInformer Имран Хан (Imran Khan) заявил, что Sony якобы сделает временными эксклюзивами несколько очень популярных и важных мультиплатформенных проектов.
iXBT.comвчера в 09:48
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Российский чиновник убежал в лес со взяткой и был пойман ФСБ

В Ленинградской области глава администрации Котельского поселения Кингисеппского района Юрий Кучерявенко и замглавы администрации по безопасности Игорь Долгополов были задержан сотрудниками регионального управления ФСБ за получение взятки.
Lenta.ru18:30