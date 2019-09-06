Финансы
RT на русскомЭксперт прокомментировал снижение ключевой ставки ЦБ до 7%
Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина прокомментировала решение регулятора снизить ключевую ставку до 7% годовых и уменьшить прогноз по инфляции в 2019 году до 4—4,5%.
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Это было ожидаемым, мы видим снижение инфляции, и Центральный банк в своём коммюнике объявил о том, что это, возможно, не последнее снижение. Мы ждём дальнейших решений ЦБ в этом направлении.
— Антон Силуанов, российский экономистПарламентская газета вчера в 08:50
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Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open
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Нурмагомедов пообещал помочь благотворительному фонду Порье
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