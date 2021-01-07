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Эксперт оценил способность биткоина вытеснить золото на инвестиционном рынке

Блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов оценил способность биткоина вытеснить золото на инвестиционном рынке.В источнике
Внешнеэкономические связи
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Национальная служба новостей

Биткоин вместо золота? Криптовалюте предрекли победу на валютном рынке

Стоимость биткоина обновила очередной исторический рекорд, сообщает RT. По данным торгов на 15:08 мск, которые были опубликованы на сайте CoinDesk, за один биткоин предлагали 38 008 долларов США.
Национальная служба новостейвчера в 08:47
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Внешнеэкономические связи

Блокчейн-консультант рассказал, сможет ли биткоин потеснить золото на инвестиционном рынке

Внешнеэкономические связи17:31
Эхо Москвы

Стоимость биткоина достигла 35 тысяч долларов, обновив исторический максимум

Эхо Москвы6 января в 02:06
РЕН ТВ

Эксперт по криптовалюте оценил шансы биткоина «победить» золото

РЕН ТВвчера в 13:05
RT на русском

Эксперт оценил способность биткоина вытеснить золото на инвестиционном рынке

RT на русскомвчера в 12:09
Национальная служба новостей

Биткоин вместо золота? Криптовалюте предрекли победу на валютном рынке

Национальная служба новостейвчера в 08:47
Политическая Экспертиза

Эксперт рассказал о конкурентоспособности биткоина на инвестиционном рынке

Политическая Экспертизавчера в 15:59

Демократы в конгрессе США призвали Пенса лишить Трампа полномочий

Демократы из юридического комитета палаты представителей конгресса США призвали вице-президента Соединенных Штатов Майка Пенса воспользоваться 25-й поправкой и отстранить действующего президента страны Дональда Трампа от власти.
Демократы в конгрессе США призвали Пенса лишить Трампа полномочий
Известиявчера в 00:09

Джохар Царнаев потребовал от властей США компенсацию в $250 тысяч

Как сообщает газета Boston Herald, Джохар Царнаев в своем иске пожаловался на дискриминацию и незаконные действия со стороны надзирателей и потребовал от федеральных властей компенсацию в размере четверти миллиона долларов.
Газета.Ru06:42