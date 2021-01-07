Эксперт оценил способность биткоина вытеснить золото на инвестиционном рынке
Блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов оценил способность биткоина вытеснить золото на инвестиционном рынке.В источнике
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Стоимость биткоина обновила очередной исторический рекорд, сообщает RT. По данным торгов на 15:08 мск, которые были опубликованы на сайте CoinDesk, за один биткоин предлагали 38 008 долларов США.
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