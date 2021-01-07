По данным торгов на 15:08 мск, которые были опубликованы на сайте CoinDesk, за один биткоин предлагали 38 008 долларов США. Блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов в эфире НСН объяснил, почему биткоин способен потеснить золото на валютном рынке.

Национальная служба новостей вчера в 08:47