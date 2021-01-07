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Эксперт оценил способность биткоина вытеснить золото на инвестиционном рынке

Блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов оценил способность биткоина вытеснить золото на инвестиционном рынке.В источнике
Внешнеэкономические связи
Национальная служба новостей
РЕН ТВ
Политическая Экспертиза
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С чего всё началось
Национальная служба новостей

Биткоин вместо золота? Криптовалюте предрекли победу на валютном рынке

По данным торгов на 15:08 мск, которые были опубликованы на сайте CoinDesk, за один биткоин предлагали 38 008 долларов США. Блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов в эфире НСН объяснил, почему биткоин способен потеснить золото на валютном рынке.
Национальная служба новостейвчера в 08:47
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Внешнеэкономические связи

Блокчейн-консультант рассказал, сможет ли биткоин потеснить золото на инвестиционном рынке

Внешнеэкономические связи17:31
Политическая Экспертиза

Эксперт рассказал о конкурентоспособности биткоина на инвестиционном рынке

Политическая Экспертизавчера в 15:59
РЕН ТВ

Эксперт по криптовалюте оценил шансы биткоина «победить» золото

РЕН ТВвчера в 13:05
RT на русском

Эксперт оценил способность биткоина вытеснить золото на инвестиционном рынке

RT на русскомвчера в 12:09
Национальная служба новостей

Биткоин вместо золота? Криптовалюте предрекли победу на валютном рынке

Национальная служба новостейвчера в 08:47

Пятидверный хэтчбек Toyota Allex

Пятидверный хэтчбек Toyota Allex впервые был представлен производителями крупнейшего автомобильного концерна в 2001 году.
Пятидверный хэтчбек Toyota Allex
Car.ru6 января в 12:40

Сотников стал победителем пятого этапа «Дакара» после наказания Каргинова

Гонщик команды «КамАЗ-мастер» Андрей Каргинов и белорус Алексей Вишневский на МАЗ получили штраф в 20 и 2 минуты соответственно по итогам пятого этапа ралли-рейда «Дакар» в зачёте грузовиков.
RT на русскомвчера в 12:43