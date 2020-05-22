Коронавирус
РИА НовостиЭксперт оценил сроки действия нормы о досрочном выходе на пенсию
Предложение о смягчении условий досрочного выхода на пенсию, вероятнее всего, носит временный характер. Таким мнением поделился экономист и ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников в беседе с порталом Ura.ru.
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Здоровье
Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца
Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
iReactor 20 мая в 16:57
Общество
Главконтроль Москвы пообещал отменить некорректные штрафы «Социального мониторинга»
Начальник Главного контрольного управления города Москвы (Главконтроль) Евгений Данчиков пообещал, что все несправедливые штрафы, выписанные москвичам с помощью приложения "Социальный мониторинг", будут отменены.
ТАСС 20 мая в 22:17
Общество
Названа дата проведения ЕГЭ по литературе и географии
Роспотребнадзор назвал даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по литературе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:37
Общество
В Сургутском районе закрывают въезд в поселения из-за коронавируса
Губернатор Югры Наталья Комарова выпустила постановление, согласно которому в Сургутском районе с 23 мая закроют выезд и выезд граждан.
ИА СИА-Пресс вчера в 13:56
Культура
Сидящим в изоляции россиянам предложат медитацию и аниме-антиутопию
Онлайн-кинотеатр Okko покажет аниме-антиутопию «Human Lost: Исповедь неполноценного человека».
Lenta.ru вчера в 00:00
Политика
НАТО проведет экстренную встречу для обсуждения решения США
Североатлантический совет НАТО в пятницу, 22 мая, проведет экстренную встречу для обсуждения ситуации с решением США выйти из Договора по открытому небу.
Вести.Ru вчера в 15:50
Общество
В Башкирии в указ о режиме повышенной готовности внесли изменения
Напомним, Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве сообщил о предстоящих изменениях в указе о режиме повышенной готовности.
Горобзор.ру вчера в 12:05
Здоровье
Врач предостерегла больных с COVID-19 от приема анальгина и аспирина
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости вчера в 23:18
Музыка
Клип Little Big стал самым быстрорастущим за всю историю «Евровидения»
Lenta.ru вчера в 19:51
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
Экономика
Госдума одобрила в I чтении налоговые меры поддержки граждан и бизнеса
Госдума приняла в первом чтении законопроект о мерах налоговой поддержки, рассчитанных на широкий круг лиц в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 08:10
Общество
Доктор Мясников объяснил низкую смертность от COVID-19 в России
Москва, 22 мая 2020, 06:40 — REGNUM Для России и других стран бывшего СССР характерна низкая смертность от коронавирусной инфекции, что можно объяснить по-разному, заявил 21 мая главврач столичной больницы №71 Александр Мясников в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву на его YouTube-канале.
REGNUM вчера в 23:40
Наука
Фитнес помогает бороться с болезнью Альцгеймера
Сайт интересных новостей вчера в 09:46
Общество
22 мая вспоминают Николая Чудотворца: как и когда молятся святому
22 мая православные отмечают день памяти Николая Чудотворца, или Николая Угодника - так любовно называют святителя в народе, а в Церкви торжественно - святителя и чудотворца Николая Мирликийского, особо почитаемого в России.
Российская газета вчера в 17:20
Политика
Путин внес в Госдуму поправки о воспитании в системе образования
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки об укреплении воспитательной составляющей системы образования в закон «Об образовании в Российской Федерации».
Известия вчера в 09:48
Общество
Жириновский предложил продать мумию Ленина
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил продать мумию Владимир Ленина, находящуюся в мавзолее на Красной площади.
РБК вчера в 22:50
Общество
Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса
Глава Чечни Рамзан Кадыров помещен под медицинское наблюдение из-за подозрения на заражение коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы.
Lenta.ru вчера в 10:38
Общество
Где в Кузбассе за сутки нашли новых людей с коронавирусом
На 21 мая в Кемеровской области выявили 12 человек, у которых подтвердился коронавирус.
ВашГород.ру вчера в 00:37
Биатлон
Личный тренер Логинова Касперович возглавил сборную Болгарии
Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, стал новым главным тренером мужской сборной Болгарии по биатлону.
Советский спорт вчера в 06:08
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском вчера в 06:12
Гаджеты
Смартфоны Huawei и Honor получат процессоры MediaTek
По словам главы бренда Жао Минга, внедрение MediaTek для смартфонов Honor и Huawei планируется сделать массовым.
iReactor вчера в 02:54
Космос
Члены экипажа Crew Dragon прибыли на космодром на мысе Канаверал
Американские астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен прибыли в среду на космодром на мысе Канаверал (штат Флорида) за неделю до запланированного на 27 мая пилотируемого запуска к Международной космической станции (МКС) космического корабля Crew Dragon компании SpaceX.
ТАСС 20 мая в 19:06
Общество
Отели и пансионаты Краснодарского края могут открыться к концу июня
Отели и пансионаты Краснодарского края могут открыться к концу июня.
Piter.tv вчера в 15:06
Общество
Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска
В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 20:24
Наука
Появился бионический глаз, который превосходит человеческий
Ученые из Гонконгского университета науки и технологий создали бионический глаз, который позволит видеть в темноте.
МедиаПоток вчера в 06:27
Гаджеты
Samsung выпустил первый уличный телевизор
Телеканал 360° вчера в 17:53
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты подтвердил свою госпитализацию
Бывший муж российской певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов подтвердил свою госпитализацию. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
Lenta.ru вчера в 12:45
Экономика
Подсчитаны потери Москвы из-за нерабочего апреля
Налоговые платежи граждан и компаний в бюджет столицы снизились на 68 миллиардов рублей год к году в апреле из-за нерабочих дней и ограничительных мер, подсчитали в московском департаменте финансов.
Lenta.ru 00:04
Общество
В России назвали самые востребованные у абитуриентов факультеты
Москва, 22 мая 2020, 06:53 — REGNUM Российские абитуриенты в каждом пятом случае связывают свою учёбу с информационными технологиями — 20% выпускников школ планируют поступить на соответствующие факультеты в вузах.
REGNUM вчера в 23:53
Экономика
«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ вчера в 09:58