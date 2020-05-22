Предложение Минэкономразвития РФ о смягчении условий досрочного выхода на пенсию, вероятнее всего, носит временный характер, полагает ведущий эксперт Института современного развития, экономист Никита Масленников.

с чего всё началось

Предложение о смягчении условий досрочного выхода на пенсию, вероятнее всего, носит временный характер. Таким мнением поделился экономист и ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников в беседе с порталом Ura.ru.

Эксперт оценил сроки действия нормы о досрочном выходе на пенсию

Происшествия Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России. 1K

Биатлон Тренер Логинова Касперович возглавит сборную Болгарии по биатлону Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович со следующего сезона возглавит сборную Болгарии.

Экономика Бюджет Москвы потерял почти 70 млрд доходов в апреле Доходы от налога на прибыль организаций в апреле упали на 32,3%, или на 44,1 млрд руб. С начала года эти поступления снизились на 11,8%, до 338,4 млрд руб. НДФЛ и налог на прибыль составляют почти 85% всех налоговых поступлений в бюджет Москвы.

Общество В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 397

Политика Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году. 417

Кино Sony снимет новый фильм Marvel про некую героиню Sony запустит новый фильм Marvel про новую героиню, о чем сообщает Variety.

Общество Петербуржец через суд потребовал от Смольного бесплатной раздачи масок В Санкт-Петербурге Смольнинский районный суд зарегистрировал исковое заявление жителя Сергея Алейникова, иск подан к властям — правительству города и губернатору Александру Беглову. 23

Происшествия В Одессе произошло частичное обрушение еще одного жилого дома Частичное обрушение еще одного жилого дома произошло в Одессе, передает РИА "Новости" со ссылкой на госслужбу по ЧС Украины.

Шоу-бизнес Жена Эмина Агаларова впервые высказалась о разводе Эмин Агаларов несколько дней назад объявил о разводе со своей супругой Аленой Гавриловой, свадьба с которой состоялась всего лишь 2 года назад. 7

Происшествия В Кузбассе экс-начальника отдела ГИБДД осудили за взятки Собранные следователями Следственного комитета по Кемеровской области – Кузбассу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 43-летнему бывшему начальнику отдела ГИБДД отдела МВД России по Новокузнецкому району.

Экономика России предрекли череду карантинов до 2021 года Наиболее вероятным аналитики сочли прогноз, при котором в стране вплоть до 2021 года будут происходить повторные волны эпидемии и, как следствие, череда карантинов. 328

Экономика Назван средний размер страховой пенсии для неработающих за 2019 год «Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан за 2019 год увеличился на 1089 рублей, или на 7,6%, и составил 15 496 рублей», — сказал Котяков. 33