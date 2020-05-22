Общество

РИА НовостиРИА НовостиЭксперт оценил сроки действия нормы о досрочном выходе на пенсию

Предложение о смягчении условий досрочного выхода на пенсию, вероятнее всего, носит временный характер. Таким мнением поделился экономист и ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников в беседе с порталом Ura.ru.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Россияне после 2020 года не смогут выйти на пенсию досрочно. Прогноз экономиста

Предложение Минэкономразвития РФ о смягчении условий досрочного выхода на пенсию, вероятнее всего, носит временный характер, полагает ведущий эксперт Института современного развития, экономист Никита Масленников.
URA.Ruвчера в 09:32

Подробнее о событии

Досрочно выйти на пенсию не получится? Экономист дал неутешительный прогноз

Царьград02:22

Минэкономразвития предложил упростить процесс выхода на досрочную пенсию

Live24вчера в 11:02

Эксперт оценил сроки действия меры о досрочном выходе на пенсию

Мой Брянск00:17

Экономист связал вторую волну пандемии и досрочный выход на пенсию

News.ruвчера в 23:27

Эксперт оценил сроки действия нормы о досрочном выходе на пенсию

РИА Новостивчера в 22:54

Эксперт оценил перспективы смягчения условий досрочного выхода россиян на пенсию

Профиль01:12

Россияне после 2020 года не смогут выйти на пенсию досрочно. Прогноз экономиста

URA.Ruвчера в 09:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7225 источников, обновлено в 03:01, Ашберн
Общество

Рособрнадзор озвучил даты проведения ЕГЭ по всем предметам

Рособрнадзор опубликовал график проведения Единого государственного экзамена, старт которого намечен на 29 июня.
Вести.Ru вчера в 10:49
146
Футбол

«Ювентус» начал переговоры по возвращению Погба

Советский спорт 01:59
Происшествия

Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза

Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
1K
Армия и оружие

В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители

Lenta.ru 02:40
1
Биатлон

Тренер Логинова Касперович возглавит сборную Болгарии по биатлону

Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович со следующего сезона возглавит сборную Болгарии.
Вести.Ru вчера в 05:34
Общество

За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач

Вести.Ru 01:29
1,3K
Общество

Российскую вакцину от COVID-19 испытали на людях

По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами —для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.
Вести.Ru 02:05
24
Общество

Глава Башкирии внес изменения в указ о режиме повышенной готовности

Уфа, 22 мая 2020, 08:33 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров вновь изменил указ о повышенной готовности.
REGNUM 01:33
29
Экономика

Бюджет Москвы потерял почти 70 млрд доходов в апреле

Доходы от налога на прибыль организаций в апреле упали на 32,3%, или на 44,1 млрд руб. С начала года эти поступления снизились на 11,8%, до 338,4 млрд руб. НДФЛ и налог на прибыль составляют почти 85% всех налоговых поступлений в бюджет Москвы.
Коммерсантъ 02:35
Общество

Никола Вешний: как малоазийский грек стал любимым русским святым

РИА Новости 01:00
113
Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
397
Шоу-бизнес

Брухунова считает Степаненко диковинной женой Петросяна

Bimru.ru 01:40
3
Политика

Трамп объявил о выходе из Договора по открытому небу из-за России

Вашингтон, 21 мая 2020, 20:11 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил о выходе из международного соглашения по открытому небу из-за России, 21 мая сообщает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 13:11
965
Политика

Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма

Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году.
Известия 00:31
417
Кино

Sony снимет новый фильм Marvel про некую героиню

Sony запустит новый фильм Marvel про новую героиню, о чем сообщает Variety.
Газета DAILY 20 мая в 17:47
Общество

В Краснодарском крае продлили режим ограничений из-за коронавируса

Власти Краснодарского края продлили карантин до 6 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости вчера в 06:59
959
Общество

Госдума одобрила двукратное увеличение пособия по уходу за детьми

Минимальный размер пособия по уходу за первым и последующими детьми увеличится в два раза — до 6752 рублей.
IrkutskMedia вчера в 22:42
131
Общество

Петербуржец через суд потребовал от Смольного бесплатной раздачи масок

В Санкт-Петербурге Смольнинский районный суд зарегистрировал исковое заявление жителя Сергея Алейникова, иск подан к властям — правительству города и губернатору Александру Беглову.
АБН вчера в 13:35
23
Происшествия

На Камчатке выявили вспышку COVID-19 на станции скорой помощи

Заражение новой коронавирусной инфекцией подтверждено у 38 сотрудников станции скорой помощи в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба краевого правительства.
РИА Новости вчера в 22:46
9
Киберспорт

Просьбы игроков услышаны: из Doom Eternal уберут Denuvo

Вашингтон, 21 мая 2020, 11:03 — REGNUM После многочисленных жалоб со стороны игроков из Doom Eternal уберут защиту Denuvo.
REGNUM вчера в 04:03
1
Происшествия

В Одессе произошло частичное обрушение еще одного жилого дома

Частичное обрушение еще одного жилого дома произошло в Одессе, передает РИА "Новости" со ссылкой на госслужбу по ЧС Украины.
Газета.Ru 01:45
Шоу-бизнес

Жена Эмина Агаларова впервые высказалась о разводе

Эмин Агаларов несколько дней назад объявил о разводе со своей супругой Аленой Гавриловой, свадьба с которой состоялась всего лишь 2 года назад.
Bimru.ru вчера в 11:54
7
Культура

Новый выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» не выйдет на госканале

В пресс-службе ВГТРК отказались от комментариев. Сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 14:02
620
Происшествия

В Кузбассе экс-начальника отдела ГИБДД осудили за взятки

Собранные следователями Следственного комитета по Кемеровской области – Кузбассу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 43-летнему бывшему начальнику отдела ГИБДД отдела МВД России по Новокузнецкому району.
РИА Новости 02:55
Общество

Госдума приняла закон о создании единой базы данных россиян

Госдума одобрила в третьем – окончательном – чтении закон о едином федеральном информационном регистре с данными жителей России.
Ведомости вчера в 09:23
3,6K
Общество

Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска

В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 20:24
2K
Экономика

России предрекли череду карантинов до 2021 года

Наиболее вероятным аналитики сочли прогноз, при котором в стране вплоть до 2021 года будут происходить повторные волны эпидемии и, как следствие, череда карантинов.
Lenta.ru вчера в 19:48
328
Экономика

Назван средний размер страховой пенсии для неработающих за 2019 год

«Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан за 2019 год увеличился на 1089 рублей, или на 7,6%, и составил 15 496 рублей», — сказал Котяков.
REGNUM вчера в 08:11
33
Общество

Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии

Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
827
Происшествия

На Украине мужчина расстрелял из охотничьего ружья семь человек

"Сегодня, около 01.00 (совпадает с мск), в селе Новоселица Попельнянского района у частных прудов местный житель, арендатор, при конфликтной ситуации с неизвестными совершил ряд выстрелов из охотничьего ружья, в результате чего смертельные огнестрельные ранения получили семь человек", - говорится в сообщении.
РИА Новости 02:41
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное