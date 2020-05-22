Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЭксперт оценил сроки действия нормы о досрочном выходе на пенсию

Предложение о смягчении условий досрочного выхода на пенсию, вероятнее всего, носит временный характер. Таким мнением поделился экономист и ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников в беседе с порталом Ura.ru.
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Эксперт оценил сроки действия меры о досрочном выходе на пенсию

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