Предложение о смягчении условий досрочного выхода на пенсию, вероятнее всего, носит временный характер. Таким мнением поделился экономист и ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников в беседе с порталом Ura.ru.

Эксперт оценил сроки действия нормы о досрочном выходе на пенсию

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