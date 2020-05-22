Экономика
РИА НовостиЭксперт оценил сроки действия нормы о досрочном выходе на пенсию
Предложение о смягчении условий досрочного выхода на пенсию, вероятнее всего, носит временный характер. Таким мнением поделился экономист и ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников в беседе с порталом Ura.ru.
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Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг
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В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
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Создатели сериала «Великолепный век» готовят новый проект о Барбароссе
Вестник Кавказа вчера в 19:45
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RuNews24.ru 20 мая в 23:53
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Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
iReactor 20 мая в 16:57
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Фанаты решили, что дочь Афина осталась с отцом. Особенно после недавней подписи к фото, где Гаврилова держит на руках свою малютку.
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OAnews вчера в 05:05
Экономика
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Ведомости 20 мая в 08:21
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Образ тульского медика в купальнике начали рисовать художники
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Центр 71 вчера в 05:54
Шоу-бизнес
Новое фото Дженнифер Лопес встревожило подписчиков. И вот почему
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Grazia 20 мая в 23:12
Шоу-бизнес
Салтыкова выложила свежее фото с изменившейся Овсиенко
Известно, что артистка сохранила теплые отношения со своими коллегами, в частности, с певицами Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой.
WomanHit.ru вчера в 08:55
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты подтвердил свою госпитализацию
Бывший муж российской певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов подтвердил свою госпитализацию. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
Lenta.ru вчера в 12:45
Шоу-бизнес
Откровенная поза стала трендом в соцсетях у звезд на карантине
Как сообщает The Sun, бесконечное сидение на карантине спровоцировало мировых звезд на стихийное изобретение очередного горячего тренда.
Live24 вчера в 08:56
Общество
Принят закон о едином регистре сведений о населении России
Правительство предложило принять такой документ в целях систематизации сведений, содержащихся в государственных и муниципальных информационных ресурсах.
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RT на русском вчера в 04:37
Происшествия
Французский телеканал обвинили в дестабилизации социальной обстановки в России
Позицию телеканала France24, выпустившего в эфир репортаж о бунте в исправительной колонии №15 города Ангарска, следует рассматривать как лживую и направленную на дестабилизацию социальной обстановки в России.
Lenta.ru вчера в 16:32
Экономика
Подсчитаны потери Москвы из-за нерабочего апреля
Налоговые платежи граждан и компаний в бюджет столицы снизились на 68 миллиардов рублей год к году в апреле из-за нерабочих дней и ограничительных мер, подсчитали в московском департаменте финансов.
Lenta.ru 00:04
Кино
Соцсети «взорвал» флешмоб, посвящённый аниме «Сейлор Мун»
Токио, 21 мая 2020, 23:14 — REGNUM В соцсетях стартовал масштабный флешмоб-челлендж, посвящённый популярному аниме-сериалу «Сейлор Мун», художники со всего мира начали создавать свои версии главной героини Усаги Цукино.
REGNUM вчера в 16:14
Общество
Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска
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Путин назвал дату начала проведения ЕГЭ
Государственные экзамены 11-классники начнут сдавать 29 июня.
Новости Югры вчера в 08:24
Авто
Стартовали продажи тягачей КамАЗ нового поколения
Камский автозавод запустил продажи флагманского тягача КамАЗ-54901, который венчает новую линейку К5.
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Одна из самых популярных современных певиц России Полина Гагарина разводится со своим супругом, светским фотографом Дмитрием Исхаковым.
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Здоровье
В Свердловской области выросло число летальных исходов от коронавируса
В Свердловской области за последние сутки из-за коронавируса скончался еще один пациент.
АиФ Урал 19 мая в 04:02
Авто
Renault представила обновленный Kaptur
Renault Россия представила обновленную версию кроссовера Kaptur.
Ведомости вчера в 15:18
Происшествия
Жительницу Тульской области подозревают в реабилитации нацизма
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Здоровье
Определена группа людей с повышенным риском смерти от коронавируса
Людям с нарушением обмена веществ член-корреспондент Российской академии наук посоветовала соблюдать режим сна и питания, а также следить за водным балансом и принимать витамины.
Мойка78 20 мая в 19:27
Шоу-бизнес
Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова
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Bimru.ru 20 мая в 11:29