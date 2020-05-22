Предложение Минэкономразвития РФ о смягчении условий досрочного выхода на пенсию, вероятнее всего, носит временный характер, полагает ведущий эксперт Института современного развития, экономист Никита Масленников.

с чего всё началось

Предложение о смягчении условий досрочного выхода на пенсию, вероятнее всего, носит временный характер. Таким мнением поделился экономист и ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников в беседе с порталом Ura.ru.

Эксперт оценил сроки действия нормы о досрочном выходе на пенсию

Спорт ВАДА не нашло связи между победами и «разрешенным допингом» Напомним, экс-руководство ВАДА признало использование спортсменами синдрома дефицита внимания и гиперактивности для приема допинга.

Общество 22 мая вспоминают Николая Чудотворца: как и когда молятся святому 22 мая православные отмечают день памяти Николая Чудотворца, или Николая Угодника - так любовно называют святителя в народе, а в Церкви торжественно - святителя и чудотворца Николая Мирликийского, особо почитаемого в России. 47

Наука Установлена связь между мозгом и кишечником Результаты, опубликованные на этой неделе в Трудах Национальной академии наук (Proceedings of the National Academy of Sciences), создают научную основу о влиянии мозга на функции органов и подчеркивают важность связи между мозгом и телом. 19

Общество Мэр Москвы подписал указ о первом этапе смягчения ограничений Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 21 мая, подписал указ о начальном этапе снятия ограничительных мер в городе, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции. 2,1K

Экономика Разблокировка счетов муниципалитетов поможет расчитаться с предпринимателями Хакасии Заместитель главы Хакасии Ирина Войнова рассказала о разблокировке счетов муниципалитетам, что поможет городам и районам рассчитаться по долгам с предпринимателями.

Армия и оружие Силы Хафтара грозят Анкаре крупнейшей воздушной битвой в истории Ливии Напомним, что за власть в Ливии борются две основные силы — заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаезом Сарраджем и Ливийская национальная армия во главе с Халифой Хафтаром. 186

Экономика Подсчитаны потери Москвы из-за нерабочего апреля Налоговые платежи граждан и компаний в бюджет столицы снизились на 68 миллиардов рублей год к году в апреле из-за нерабочих дней и ограничительных мер, подсчитали в московском департаменте финансов. 3

Политика Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году. 133

Политика Депутат рады обвинил Зеленского в желании ввести «налоги на всё» По мнению депутата, сторонники Зеленского в раде — партия «Слуга народа» — не предлагают стратегического плана по выходу страны из кризиса, а наоборот, вносят законопроекты, вызывающие недоумение.

Культура Журналист доказал, что Disney создаёт песни для мультфильмов по шаблонам Репортёр канадской вещательной компании CBC Джастин Макэлрой доказал, что студия Disney пишет песни для своих мультфильмов по одинаковым шаблонам.

Экономика Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s. 1,1K

Политика Ким Чен Ын не появлялся на публике три недели Лидер КНДР Ким Чен Ын не появлялся на публике с 1 мая.

Гаджеты В России увеличился спрос на недорогие смартфоны Оказалось, что в отчётный период в России увеличился спрос на недорогие смартфоны, при этом если рассматривать отдельно февраль и апреля, то в последний месяц зимы больше покупали дорогие модели смартфонов, а уже в апреле чаще всего продавались более бюджетные модели устройств. 34