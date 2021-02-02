Бывший заместитель министра здравоохранения и социального развития, проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов считает, что перехода на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие десять лет точно не будет.

С чего всё началось Эксперт оценил перспективу введения четырехдневной рабочей недели Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что пандемия оживила идею четырехдневной рабочей недели, но переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики. РИА Новости 23:32