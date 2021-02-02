Эксперт оценил сроки введения четырехдневной рабочей недели в России
Бывший заместитель министра здравоохранения и социального развития, проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов считает, что перехода на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие десять лет точно не будет.В источнике
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Эксперт оценил перспективу введения четырехдневной рабочей недели
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что пандемия оживила идею четырехдневной рабочей недели, но переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики.
РИА Новости23:32
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