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Эксперт оценил сроки введения четырехдневной рабочей недели в России

Бывший заместитель министра здравоохранения и социального развития, проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов считает, что перехода на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие десять лет точно не будет.В источнике
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Эксперт оценил перспективу введения четырехдневной рабочей недели

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что пандемия оживила идею четырехдневной рабочей недели, но переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики.
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Экс-замглавы Минздрава РФ Сафонов назвал способы перехода на четырехдневную рабочую неделю

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В КНР призвали вернуть отношения США и Китая в конструктивное русло

«Содействие возвращению двусторонних отношений в предсказуемое и конструктивное русло, построение модели мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами — общая задача, которая стоит перед Китаем и Соединёнными Штатами», — цитирует его ТАСС.
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