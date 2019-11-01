Естественно, маршрут будет более обеспечен пассажиропотоком и грузопотоком, если пойдет в Европу. Мы обозначили две конечные точки — два портовых города-побратима Санкт-Петербург и Гамбург. Скоростной поезд "Аллегро" (Allegro), который идет до Хельсинки, дополняет пассажиропоток.

с чего всё началось

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Петербургом и Гамбургом может обойтись примерно в 30—40 млрд долларов, сообщают РИА Новости со ссылкой на госсекретаря Союзного государства Григория Рапоту.

Стала известна стоимость строительства ВСМ из Петербурга в Гамбург

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