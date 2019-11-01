Общество
78.ruСтала известна стоимость строительства ВСМ из Петербурга в Гамбург
Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Петербургом и Гамбургом может обойтись примерно в 30—40 млрд долларов, сообщают РИА Новости со ссылкой на госсекретаря Союзного государства Григория Рапоту.
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с чего всё началось
Естественно, маршрут будет более обеспечен пассажиропотоком и грузопотоком, если пойдет в Европу. Мы обозначили две конечные точки — два портовых города-побратима Санкт-Петербург и Гамбург. Скоростной поезд "Аллегро" (Allegro), который идет до Хельсинки, дополняет пассажиропоток.Известиявчера в 17:01
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В России возбудили уголовное дело против главного мафиози Азербайджана
Уголовное дело возбуждено против вора в законе, которого в Сети называют "главарем мафии Азербайджана", Надира Салифова (Лоту Гули).
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Полковник ФСБ Черкалин вернет в казну более 6 млрд рублей
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин в ответ на исковые требования согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей.
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США ввели новые санкции против Ирана
США расширили санкции против Ирана, добавив в ограничительные списки строительный сектор Исламской республики и наложив запрет на поставки ряда материалов, которые могут быть использованы для ядерной и ракетной программ, говорится в сообщении госдепартамента.
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Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал об обстрелах в Петровском, сообщает "Интерфакс". Обстрелы были зафиксированы 30 октября.
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Захарова назвала неумным заявление украинского министра о репарациях
«Если же термин был использован сознательно, то заявление не только неумное, но и экстремистское», — считает она.
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Росреестр оповестит собственников о попытках продать их недвижимость
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Воодушевленные успехом миссии «Вояджер», ученые хотят построить «звездолет»
Общество
Первый в России трамвай на водородном топливе испытают в Петербурге
Проект по созданию действующего трамвая на водородном топливе был задуман в 2016 году на форуме SmartTRANSPORT и реализуется государственным предприятием "Горэлектротранс" совместно с филиалом "ЦНИИ СЭТ" ФГУП "Крыловский государственный научный центр", добавляют в пресс-службе.
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Свидетель подтвердил причастность организаторов Майдана к расстрелам
Свидетель событий на Майдане в 2014 году, гражданин Грузии, подтвердил причастность людей, пришедших к власти после госпереворота на Украине, к организации массовых расстрелов полиции и граждан на Майдане.
Происшествия
Арестован подозреваемый в убийстве ребёнка в детсаду Нарьян-Мара
Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве мальчика в детском саду Нарьян-Мара, сообщается на сайте Следственного комитета России.
Армия и оружие
Директор СВР прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади
Служба внешней разведки (СВР) России не располагает доказательствами гибели главаря "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади.
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Вышел финальный трейлер нового «Джуманджи» с Дуэйном Джонсоном
В Сети появился финальный трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень» с Дуэйном Джонсоном в главной роли.
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Муж Заворотнюк появился на публике впервые за два месяца
Муж актрисы Анастасии Заворотнюк Пётр Чернышёв впервые за два месяца появился на публике.
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Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей
Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
Общество
С 1 ноября стало доступно приложение для оформления мелких ДТП
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Лидия Вележева: «Стюардесса предложила мне бокал вина, я согласилась»
Стюардесса предложила бокал вина, я согласилась, выпила и сказала, чтобы меня больше не беспокоили, кушать не буду.
Общество
В России вступил в силу закон о суверенном рунете
В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Происшествия
Иван Голунов пришел в Басманный суд в бронежилете
Журналист Иван Голунов в пятницу находился в зале Басманного суда Москвы в бронежилете, в зал его сопровождали сотрудники спецслужб в масках, передает корреспондент "Интерфакса".
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В Минобороны опровергли данные о госпитализации военных в Забайкалье
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Цемах рассматривает возможность обращения в международные суды
Бывший командир одного из подразделений ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимир Цемах заявил, что считает своё похищение украинскими спецслужбами терроризмом и рассматривает возможность обращения в связи с этим в международные суды.
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В США приняли резолюцию о процедуре импичмента Трампа
В США члены Палаты представителей конгресса большинством голосов одобрили резолюцию об официальном начале процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.
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Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»
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Скандально известного владельца желтого «Хаммера» из Петербурга Игоря Смирнова осудили на 17 лет колонии за изготовление детской порнографии и сексуальное насилие над несовершеннолетними.
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