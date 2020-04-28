Энергетика

РБКРБКВ Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»

Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
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с чего всё началось
Ранее замминистра государственных активов Польши Януш Ковальский в интервью порталу Wpost
 заявил, что Польша готова добиваться ареста активов российского "Газпрома" в Европе.
Газета.Ru28 апреля в 07:21

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Правительство Польши: есть шанс отобрать у «Газпрома» активы Nord Stream

ИА Красная Веснавчера в 12:50

В «Северном потоке — 2» ничего не знают о судебных тяжбах с Польшей

News.ru28 апреля в 10:44

Оператор «Северного потока – 2» не получал судебных исков по активам компании

Известия28 апреля в 07:35

Nord Stream 2 AG прокомментировал намерение Польши арестовать его активы

РИА Новости28 апреля в 08:06

Эксперт: если «Газпром» выплатит задолженности Польше, арест его активов не потребуется

ТАСС28 апреля в 07:43

В «Северном потоке-2» удивились желанию Польши арестовать активы

Lenta.ru28 апреля в 09:40

Wprost (Польша): никаких уступок в отношении россиян. Польша может арестовать активы «Северного потока» (Wprost)

ИноСМИ27 апреля в 07:05
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Комментарии

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В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики

В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты.
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Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России

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Общество

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Роспотребнадзор советует гражданам отказаться от прогулок и пикников на природе во время майских праздников.
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REGNUM вчера в 04:09
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Политика

На Украине заявили о переполненных зараженными коронавирусом больницах Донбасса

Командующий Операцией объединенных сил (ООС) Владимир Кравченко заявил о том, что больницы в самопровозглашенных республиках Донбасса переполнены зараженными коронавирусной инфекцией.
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На Кокорина с Мамаевым подали в суд

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Прокуратура решила возобновить дело о преступлениях нацистов в Крыму

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Строительство газопровода "Северный поток — 2" планировалось завершить в конце прошлого года, но в декабре президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, предусматривающий санкции против проекта.
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С российской лунной станции могут снять научные приборы

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Советник вице-губернатора Свердловской области задержан за взятку

В Екатеринбурге по делу о взятке был задержан советник вице-губернатора Свердловской области Владислав Русаков.
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Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

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В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах

Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
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По прогнозу МЭА, спрос на энергоносители упадет на 6% — это в семь раз больше, чем во время кризиса 2008 года.
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МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
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