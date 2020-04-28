с чего всё началось

Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.

Происшествия На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери. 7

Общество Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток». 484

Общество Тульские власти рассказали о новых случаях коронавируса в регионе Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зафиксировано 6411 новых случаев, в том числе 70 в Тульской области. 252

Общество Роспотребнадзор рекомендует не гулять на майские праздники Роспотребнадзор советует гражданам отказаться от прогулок и пикников на природе во время майских праздников. 929

Политика На Украине заявили о переполненных зараженными коронавирусом больницах Донбасса Командующий Операцией объединенных сил (ООС) Владимир Кравченко заявил о том, что больницы в самопровозглашенных республиках Донбасса переполнены зараженными коронавирусной инфекцией.

Общество Путин подписал указ о нерабочих днях 6—8 мая Президент РФ Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней 6—8 мая и о продлении режима ограничений на фоне пандемии COVID-19. 1,6K

Общество Кабмин выделит дополнительные средства на помощь россиянам за рубежом "Выделим дополнительные ассигнования на помощь российским гражданам, которые из-за ситуации с коронавирусом пока не могут вернуться в Россию из-за рубежа", - сказал премьер.

Футбол Почеттино: «Хочу взять титул с „Тоттенхэмом“, прежде чем умру» Аргентинский специалист Маурисио Почеттино, уволенный из "Тоттенхэма" в прошлом году, признался, что надеется однажды вернуться в лондонский клуб и завоевать с ним трофей.

Политика В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива. 599

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Общество Нижегородцам разъяснили правила проезда на дачу во время самоизоляции Изменения прописаны в указе губернатора о введении режима повышенной готовности. На дачу можно поехать на личном автомобиле или на такси. 71

Происшествия На Кокорина с Мамаевым подали в суд Телеведущая Ольга Ушакова подала заявление в суд на форварда «Сочи» Александра Кокорина и хавбека «Ростова» Павла Мамаева. 135

Происшествия Прокуратура решила возобновить дело о преступлениях нацистов в Крыму Прокуратура Крыма обратилась в республиканский Верховный суд с запросом о возобновлении уголовного дела о массовом уничтожении нацистами жителей полуострова.

Космос С российской лунной станции могут снять научные приборы Какой-то научный прибор придется снимать с российской лунной станции для ее облегчения при запуске, 30 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на решение Совета РАН по космосу, подписанного президентом Академии Александром Сергеевым. 1

Здоровье Врачи провели 100 тысяч консультаций в телемедицинском центре Москвы В Москве врачи проконсультировали 19 тысяч пациентов, проведя 100 тысяч консультаций в телемедицинском центре, пишет РИА "Новости" со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову. 4

Энергетика МЭА прогнозирует падение спроса на все энергоносители, кроме возобновляемых По прогнозу МЭА, спрос на энергоносители упадет на 6% — это в семь раз больше, чем во время кризиса 2008 года.

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