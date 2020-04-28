с чего всё началось

Эксперт в эфире НСН напомнил, что ранее арестовать активы "Газпрома" в Европе пытался украинский "Нафтогаз". При всех исках "Газпром" подавал встречные иски, защищал свои интересы, и если аресты и налагались, то быстро снимались в течение нескольких недель, а строительство газопровода продолжалось.

Общество В России за сутки коронавирус подтвердился у более чем 7 тысяч человек За последние сутки в России зафиксировано 7 099 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 85 регионах, из них 2829 (39,9%) выявлены активно у контактных лиц и не имели клинических проявлений болезни.

Общество Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток». 442

Общество Попова рассказала о работе российских предприятий в условиях пандемии Предприятия в России обеспечивают безопасность работы в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Политика Путин объявил о продлении режима нерабочих дней Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая. 12

Финансы Рубль на открытии торгов растет к доллару и евро Курс доллара на Московской бирже на открытии торгов опустился на 0,18%, до 72,88 руб. Курс евро снизился на 0,11%, до 79,31 руб.

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Происшествия В Нью-Йорке обнаружили грузовики с десятками разлагающихся тел Десятки разлагающихся тел были обнаружены в среду в грузовиках недалеко от похоронного бюро в нью-йоркском Бруклине, сообщает газета New York Times. 684

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Общество В Свердловской области заразились коронавирусом ещё 74 человека Екатеринбург, 30 апреля 2020, 10:55 — REGNUM Свердловские врачи выявили коронавирус еще у 74 жителей и гостей региона.

Общество Песков объяснил невыплату надбавки медсестре в Коммунарке Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию СМИ о том, что женщина, работавшая на трех ставках в больнице в Коммунарке, после увольнения не получила обещанные Путиным надбавки. 6

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Происшествия В Красноярском крае нашли тела всех пропавших при прорыве дамбы Тела пропавших без вести при прорыве дамбы золотодобывающего предприятия "Сисим" в Красноярском крае обнаружены в нескольких сотнях метров от места аварии. 5

Гаджеты Xiaomi представила в России Redmi Note 9S Китайская компания Xiaomi презентовала в России смартфон Redmi Note 9S. Устройство получило ёмкий аккумулятор и основную квадрокамеру. 24