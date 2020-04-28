Энергетика

РЕН ТВРЕН ТВЭксперт оценил угрозы Польши арестовать активы «Северного потока-2»

Эксперт в эфире НСН напомнил, что ранее арестовать активы "Газпрома" в Европе пытался украинский "Нафтогаз". При всех исках "Газпром" подавал встречные иски, защищал свои интересы, и если аресты и налагались, то быстро снимались в течение нескольких недель, а строительство газопровода продолжалось.
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с чего всё началось
Ранее замминистра государственных активов Польши Януш Ковальский в интервью порталу Wpost
 заявил, что Польша готова добиваться ареста активов российского "Газпрома" в Европе.
Газета.Ru28 апреля в 07:21

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ИноСМИ27 апреля в 07:05
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