Энергетика

РЕН ТВРЕН ТВЭксперт оценил угрозы Польши арестовать активы «Северного потока-2»

Эксперт в эфире НСН напомнил, что ранее арестовать активы "Газпрома" в Европе пытался украинский "Нафтогаз". При всех исках "Газпром" подавал встречные иски, защищал свои интересы, и если аресты и налагались, то быстро снимались в течение нескольких недель, а строительство газопровода продолжалось.
Читать в источнике
Комментировать1,5K
с чего всё началось
Ранее замминистра государственных активов Польши Януш Ковальский в интервью порталу Wpost
 заявил, что Польша готова добиваться ареста активов российского "Газпрома" в Европе.
Газета.Ru28 апреля в 07:21

Подробнее о событии

Правительство Польши: есть шанс отобрать у «Газпрома» активы Nord Stream

ИА Красная Веснавчера в 12:50

В «Северном потоке — 2» ничего не знают о судебных тяжбах с Польшей

News.ru28 апреля в 10:44

Wprost (Польша): никаких уступок в отношении россиян. Польша может арестовать активы «Северного потока» (Wprost)

ИноСМИ27 апреля в 07:05

Nord Stream 2 AG прокомментировал намерение Польши арестовать его активы

РИА Новости28 апреля в 08:06

Эксперт: если «Газпром» выплатит задолженности Польше, арест его активов не потребуется

ТАСС28 апреля в 07:43

Оператор «Северного потока – 2» не получал судебных исков по активам компании

Известия28 апреля в 07:35

В «Северном потоке-2» удивились желанию Польши арестовать активы

Lenta.ru28 апреля в 09:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 02:09, Ашберн

Комментарии

Культура

Мишустин поздравил Ларису Удовиченко с юбилеем

Газета.Ru вчера в 05:13
14
Политика

В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев

Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.
Lenta.ru вчера в 23:54
208
Общество

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

Скончался глава Ставрополя Андрей Джатдоев, сообщил в четверг утром губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Интерфакс 01:42
71
Здоровье

Азиатские рынки акций демонстрируют повышательный тренд

Американская биотехнологическая компания Gilead Sciences сообщила, что в результате третьей фазы открытого тестирования препарата remdesivir на пациентах в тяжелом состоянии были выявлены одинаковые результаты как у тех, кто принимал лекарство в течение пяти дней, так и у тех, кто проходил 10-дневный курс лечения.
Финмаркет 01:53
7
Политика

Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса

Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.
Российская газета вчера в 19:25
927
Здоровье

Малышева объяснила рост числа россиян с коронавирусом

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире Первого канала призвала не бояться роста числа заражений коронавирусом в России.
РИА Новости вчера в 22:38
15
Общество

Назван регион с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России высока вероятность второй волны коронавируса.
Российская газета вчера в 19:57
96
Общество

В России в 2019 году выросло число осужденных за крупные взятки

Всего по коррупционным делам осудили почти 5,3 тыс. человек, из них 2,8 тыс. — за получение и дачу крупных взяток.
Коммерсантъ 00:58
61
Энергетика

Цены на нефть Brent и WTI растут на бирже ICE

Стоимость июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE выросла на 3,3%, до $21,4 за баррель.
Коммерсантъ 28 апреля в 23:42
27
Происшествия

Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в Нью-Йорке

Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в американском штате Нью-Йорк. Об этом пишет The New York Times.
Lenta.ru 01:48
409
Общество

Минфин разрешит пивоварам производить антисептики

Министерство финансов подготовило проект, который позволит производителям пива выпускать спиртосодержащие антисептики в некоммерческих целях.
РБК 01:48
1
Общество

Обвиненный в домогательствах Венедиктов извинился

Рамблер вчера в 13:13
101
Кино

Назвали самые убыточные фильмы 2019 года

Список самых убыточных кинокартин 2019 года опубликовали на американском профильном портале Deadline.
Live24 вчера в 03:05
29
Общество

В российском городе предотвратили теракты

В Чкаловском районе Екатеринбурга ФСБ России предотвратила подготовку терактов и нейтрализовала троих террористов.
Lenta.ru вчера в 19:49
1K
Общество

Италия выходит из коронавирусного кризиса: рестораторам скоро разрешат работать, но они недовольны

Италия — страна, которая пострадала от коронавируса больше других европейских государств.
НГС.Кемерово вчера в 20:30
Шоу-бизнес

Галкин показал, чем его кормит Пугачева

Кстати, Лизу и Гарри знаменитая мама тоже приобщает к процессу.
Wday.ru 00:41
1
Общество

Власти Москвы аннулировали 20 тыс. рабочих пропусков

Власти Москвы аннулировали цифровой пропуск 20 тыс. горожанам с симптомами ОРВИ или коронавирусом.
Известия 28 апреля в 11:49
59
Общество

В Петербурге рассказали о правилах поездок на дачи в соседние регионы

В правительстве Петербурга рассказали, какие правила нужно соблюдать, если жители города хотят отправиться на майские праздники за пределы Ленинградской области.
FlashNord вчера в 10:45
53
Фигурное катание

Бывшая фигуристка поделилась опытом работы с Тутберидзе

Бывшая фигуристка Алсу Каюмова поделилась опытом работы с именитым отечественным специалистом Этери Тутберидзе.
Газета.Ru вчера в 05:42
Энергетика

Белоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии

ТАСС вчера в 09:01
359
Происшествия

Мэр иркутского города рассказал о подозреваемых в поджоге леса

Известия вчера в 12:22
2,6K
Гаджеты

Стекло основной камеры Galaxy S20 Ultra самопроизвольно трескается

Faktom вчера в 10:46
18
Наука

В России расшифровали состав Тунгусского метеорита

Ученые Красноярского научного центра СО РАН предполагают, что разрушения на земли были обусловлены прохождением астероида сквозь атмосферу Земли.
ToDay News Ufa 28 апреля в 12:31
32
Общество

Власти Москвы рассказали о порядке продления пропусков

Пропуска для поездок на работу будут действовать в Москве по 4 мая, заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 07:47
963
Общество

В Петербурге с 30 апреля вводят масочный режим

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о введении масочного режима в городе.
Национальная служба новостей вчера в 15:20
799
Политика

Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось к Балтике

РИА Новости вчера в 10:36
273
Хоккей

Данис Зарипов продлил контракт с «Ак Барсом»

Inc-news.ru вчера в 13:51
1
Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
545
Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 10:18
1K
Происшествия

Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс вчера в 12:16
1,3K
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное