с чего всё началось

Эксперт в эфире НСН напомнил, что ранее арестовать активы "Газпрома" в Европе пытался украинский "Нафтогаз". При всех исках "Газпром" подавал встречные иски, защищал свои интересы, и если аресты и налагались, то быстро снимались в течение нескольких недель, а строительство газопровода продолжалось.

Политика В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива. 208

Общество Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев Скончался глава Ставрополя Андрей Джатдоев, сообщил в четверг утром губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. 71

Здоровье Азиатские рынки акций демонстрируют повышательный тренд Американская биотехнологическая компания Gilead Sciences сообщила, что в результате третьей фазы открытого тестирования препарата remdesivir на пациентах в тяжелом состоянии были выявлены одинаковые результаты как у тех, кто принимал лекарство в течение пяти дней, так и у тех, кто проходил 10-дневный курс лечения. 7

Политика Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI. 927

Здоровье Малышева объяснила рост числа россиян с коронавирусом Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире Первого канала призвала не бояться роста числа заражений коронавирусом в России. 15

Общество Минфин разрешит пивоварам производить антисептики Министерство финансов подготовило проект, который позволит производителям пива выпускать спиртосодержащие антисептики в некоммерческих целях. 1

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Общество В российском городе предотвратили теракты В Чкаловском районе Екатеринбурга ФСБ России предотвратила подготовку терактов и нейтрализовала троих террористов. 1K

Фигурное катание Бывшая фигуристка поделилась опытом работы с Тутберидзе Бывшая фигуристка Алсу Каюмова поделилась опытом работы с именитым отечественным специалистом Этери Тутберидзе.

Наука В России расшифровали состав Тунгусского метеорита Ученые Красноярского научного центра СО РАН предполагают, что разрушения на земли были обусловлены прохождением астероида сквозь атмосферу Земли. 32

Общество Власти Москвы рассказали о порядке продления пропусков Пропуска для поездок на работу будут действовать в Москве по 4 мая, заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 963