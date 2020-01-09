с чего всё началось

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план и основные направления приватизации имущества, находящегося в федеральной собственности, на 2020—2022 годы.

Биатлон Российские биатлонистки вышли на второе место в Кубке наций Биатлонистки сборной России, несмотря на провал в спринтерской гонке на четвертом этапе Кубка мира, получили заветные очки в Кубке наций, передает "Чемпионат".

Происшествия Ди Каприо спас находившегося 11 часов в Карибском море мужчину Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, отдыхавший в Карибском море на яхте, вытащил из воды мужчину, упавшего с круизного лайнера и 11 часов ожидавшего помощи.

Политика Британская палата общин одобрила сделку по Brexit Палата общин британского парламента утвердила в четверг вечером соглашение о выходе Соединенного Королевства из ЕС.

Политика Зеленский собрал ночное совещание из-за крушения самолета в Тегеране Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на 9 января вернулся из Омана в Киев и провел ночное совещание, пишет «Страна.ua» со ссылкой на офис украинского лидера.

Шоу-бизнес Мила Йовович заметно поправилась перед родами Мила Йовович рассказывает поклонникам о том, как протекает её третья беременность, а недавно сообщила, что поправилась на 22 килограмма.

Экономика Пушилин пообещал жителям ДНР ростовские зарплаты и пенсии к 2022 году Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин поручил правительству повысить размер пенсий, зарплат работников бюджетной сферы и госслужащих до уровня Ростовской области России до января 2022 года.

Здоровье Кому не страшен рак желудка, рассказали врачи По словам гастроэнтеролога Дмитрия Бородина, часто рак желудка развивается на фоне длительного течения гастрита и других инфекционных болезней органов ЖКТ.