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Экономика

Эксперт оценил вероятность понижения курса до 60 рублей за доллар

Пара евро/рубль может стабилизироваться в диапазоне 5–10% на ближайшие годы, до 85–95 за европейскую валюту. «Но я считаю, что нефть Urals во втором полугодии [2021 года] дойдет до $50 за баррель, а рубль вернется к показателям выше 80 за доллар», — сказал Домащенко.В источнике

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