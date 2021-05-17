Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Эксперт оценил вероятность понижения курса до 60 рублей за доллар

Пара евро/рубль может стабилизироваться в диапазоне 5–10% на ближайшие годы, до 85–95 за европейскую валюту. «Но я считаю, что нефть Urals во втором полугодии [2021 года] дойдет до $50 за баррель, а рубль вернется к показателям выше 80 за доллар», — сказал Домащенко.В источнике

С чего всё началось

Ждет ли курс рубля новое укрепление, как в 2000-е годы

На наш взгляд, во второй половине 2020 года Россия оказалась примерно в той же точке глобального цикла, что предполагает несколько лет ускоренного роста цен на сырьевые активы, а также ВВП и уровня жизни.
Российская газета22:00

Подробнее о событии

Российской валюте предсказали укрепление до 60 рублей за доллар

ФАН04:06

Ждет ли курс рубля новое укрепление, как в 2000-е годы

Российская газета22:00

Аналитик спрогнозировал падение доллара до 60 рублей

РИА Новости02:21

Аналитик пообещал россиянам доллар по 60 рублей

РЕН ТВ00:46

Аналитик предсказал россиянам доллар по 60 рублей

Lenta.ru00:31

Аналитик предрек возврат доллара к 60 рублям

URA.Ru23:37

Экономист предрек россиянам доллар по 60 рублей

Московский Комсомолец02:22
Интересное

«Газпром» обратился с иском о взыскании с «Молдовагаза» $371 млн долга за поставленный газ

"Газпром" в феврале 2021 года обратился в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации с иском о взыскании с АО "Молдовагаз" долга за поставленный в 2018 году газ в размере $370,518 млн.
ТАСС09:39

Оперштаб опроверг продление ограничений на полеты в Турцию до конца июня

В пресс-службе оперштаба по борьбе с распространение коронавирусной инфекции РБК опровергли информацию о том, что Россия решила продлить до 30 июня ограничения на полеты в Турцию, срок которых истекает 1 июня.
РБК13:36

Спрос на элитное жилье вырос в Москве на 72%

Количество сделок по продаже жилья в Москве стоимостью более 1 миллиона долларов увеличилось в январе-апреле 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 72% - до 536, говорится в сообщении агентства недвижимости Savills.
РИА Новости05:28